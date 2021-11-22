Разведка Украины знает, когда и как Россия планирует напасть - Буданов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны, сообщил в интервью изданию MilitaryTimes о планах России по нападению на Украину в 2022 году.

Оперативно-тактический ракетный комплекс класса земля-земля "Искандер" - иллюстративное фото из сети

Согласно прогнозам разведчика, ориентировочный период нападения – конец января-начало февраля 2022 года. Перед нападением будет проводится ряд мер по политической дестабилизации Украины, к которым Буданов отнес и "Вагнергейт".

В российской операции будет задействовано 92 тыс. военнослужащих, которые будут двигаться по трем направлениям: южному, восточному, северному. На юге в районе Мариуполя и Одессы состоится высадка десанта. На севере Украину, вероятно, ожидает вторжение через Беларусь. На востоке – авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки. На иллюстрации – направления потенциальной атаки по данным разведки (предоставлено изданию MilitaryTimes)





Начальник разведки, по словам журналистов, прогнозирует, что атака будет более разрушительной, чем в 2014 году. Это доказывают учения "Запад-21", которые проводила РФ в начале 2021 года. Тогда за короткий промежуток времени одновременно задействовали 3,5 тыс. десантников и военных из других армейских подразделений. Сейчас Кремль наращивает силы в оккупированном Крыму, пытается разместить системы баллистических ракет малой дальности "Искандеры" возле украинских границ. Для Буданова "смешными" выглядят предположения, что Москву остановит холодная зимняя погода: ни для россиян, ни для украинцев это не проблема – заверил генерал.

Подготовкой к нападению, по мнению разведчика, является дестабилизация Украины. Он считает, что именно Россия поощряет выступления граждан, протестующих против вакцинации и карантинных ограничений. Сюда же относятся проблемы с энергетикой и "Вагнергейт". Эти "психологические" операции должны разделить власть и народ и ослабить способность Украины к сопротивлению.

Издание "Комментарии" напоминает, что в период, о котором говорит Кирилл Буданов, будет проводиться зимняя Олимпиада в Пекине-2022 (с 4 по 20 февраля). В 2014 году Россия начала военные действия на востоке Украины и оккупировала Крым сразу после завершения Олимпиады в Сочи. В 2008 году как раз в течение летней Олимпиады в том же Пекине состоялась пятидневная грузино-российская война. Она продолжалась с 7 по 12 августа, началась с провокаций на территории Южной Осетии и завершилась российскими авиаударами по грузинским городам Поти, Гори, Вазиане и Марнеули.

Франция предупредила Россию о тяжелых последствиях, которые произойдут, если Кремль решится напасть на Украину. Об этом издание "Комментарии" писало в статье по ссылке

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