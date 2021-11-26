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Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, закрыли выезд из страны

В Миграционной службе прислали письмо Пограничной службе с требованием аннулировать паспорта бывших разведчиков

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Власти решили признать недействительными загранпаспорта пяти бывших работников ГУР, которые имели непосредственное отношение к спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно из программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях".

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, закрыли выезд из страны

Загранпаспорт. Фото: depositphotos.com

Прошла всего лишь неделя, когда сорвалась спецоперация по задержанию "вагнеровцев", как руководителя ГУР Василия Бурбу уволили. Также выдали трудовые книжки еще как минимум четверым сотрудника ГУР, которые принимали непосредственное участие в подготовке спецоперации и были посвящены в ее детали. Ну, а позже были признаны недействительными загранпаспорта уволенных разведчиков. Таким образом их лишили возможности выехать из Украины. Из Миграционной службы пришло письмо Пограничной службе с требованием аннулировать загранпаспорта уже бывших разведчиков.

В перечне документов, которые в Миграционной службе распорядились аннулировать есть паспорт на имя Василия Месхи. Позже стало известно, что это имя было создано для прикрытия Василию Бурбе. 

Журналисты рассказывают, что впервые об инциденте с изъятием загранпаспортов стало известно 1 мая 2021 года, когда бывший разведчик ГУР Минобороны Юрий Семенюк попытался выехать и з Украины в Египет, но ему в аэропорту "Борисполь" было отказано в этом пограничниками. Выехать из страны он не смог.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/vahnerheyt-ukrayinski-rozvidnyky-zaborona-vyyizd-zakordon/31578753.html
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