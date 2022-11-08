Разумков рассказал, о любви экс-главы Нефтегаза Витренко к авто премиум-классу за средства украинцев

Как информирует издание "Комментарии", бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил чем закончилась история о покупке "Нафтогазом" 7 бронированных Toyota Land Cruiser стоимостью около 950 тысяч евро. По словам экс-спикера парламента, после того, как прошла информация о покупке газовым монополистом столь дорогих авто, он обратился в соответствующие структуры с запросами и только сейчас получил от них ответы.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

"Соглашение на покупку заключила компания "Нефтегазбезопасность" с компанией Naftogaz Trading Europe AG. Обе являются дочерьми "Нефтегаза". Закупку инициировало подразделение службы безопасности НАК. Согласно ответу, пользоваться автомобилями должны были обычные газовики, например во время выездов на места аварий для устранения их последствий. Однако, по сути, на авто постоянно катался Витренко и его менеджмент", – отметил Дмитрий Разумков.

Он добавляет только сейчас, когда все больше вопросов начало заявляться в менеджмент "Нафтогаза" Витренко заявил, что автомобили передают Государственной пограничной службе и Нацполиции. Дмитрий Разумков акцентирует внимание, что идея сама по себе отличная. Плохо только то, что к такому решению в "Нафтогазе" пришли только когда прошло 5 месяцев.

Разумков также обращает внимание на то, что за 950 тысяч можно было приобрести для наших защитников как минимум 95 подержанных внедорожников. Или хотя бы частично заткнуть дыру в бюджете газового гиганта. Или отремонтировать поврежденные войной дома.

Читайте на портале "Комментарии" — председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко , отставка которого анонсировалась 1 ноября, действительно покинул свой пост. Кабинет министров удовлетворил его просьбу об отставке. Почему так случилось? Как события вокруг "Нефтегаза" будут развиваться дальше? Какие вызовы стоят перед новым руководством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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