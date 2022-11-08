Разумков рассказал, о любви экс-главы Нефтегаза Витренко к авто премиум-классу за средства украинцев

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Кравцев Сергей
Как информирует издание "Комментарии", бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил чем закончилась история о покупке "Нафтогазом" 7 бронированных Toyota Land Cruiser стоимостью около 950 тысяч евро. По словам экс-спикера парламента, после того, как прошла информация о покупке газовым монополистом столь дорогих авто, он обратился в соответствующие структуры с запросами и только сейчас получил от них ответы.
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Он добавляет только сейчас, когда все больше вопросов начало заявляться в менеджмент "Нафтогаза" Витренко заявил, что автомобили передают Государственной пограничной службе и Нацполиции. Дмитрий Разумков акцентирует внимание, что идея сама по себе отличная. Плохо только то, что к такому решению в "Нафтогазе" пришли только когда прошло 5 месяцев.
Разумков также обращает внимание на то, что за 950 тысяч можно было приобрести для наших защитников как минимум 95 подержанных внедорожников. Или хотя бы частично заткнуть дыру в бюджете газового гиганта. Или отремонтировать поврежденные войной дома.
Читайте на портале "Комментарии" — председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко , отставка которого анонсировалась 1 ноября, действительно покинул свой пост. Кабинет министров удовлетворил его просьбу об отставке. Почему так случилось? Как события вокруг "Нефтегаза" будут развиваться дальше? Какие вызовы стоят перед новым руководством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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