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Разногласия между Китаем и РФ по Украине усиливаются: ISW указал на важный нюанс

Встреча делегатов в Саудовской Аравии показала также усиление изоляции России

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) стало очевидным усиление разногласий Пекина с Москвой по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины в российских интересах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Разногласия между Китаем и РФ по Украине усиливаются: ISW указал на важный нюанс

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что на встрече представители Китая стремились показать, что они не Россия и были конструктивными. По мнению европейских дипломатов, это показало усиление изоляции РФ в мире.


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В то же время делегация из Китая заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате, которая, вероятно, также будет без участия России.

При этом источники в России заявили, что РФ отвергла китайский "мирный план" по Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года. В то же время некоторые китайские элиты "тайно выражают свое недовольство действия российского руководства" по урегулированию войны в Украине.

По мнению экспертов, все это подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины. Кроме того, отношения Москвы и Пекина не являются "партнерством без ограничений", как того желают в Кремле.

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры по мирному урегулированию войны РФ против Украины. В мероприятии участвовали представители более 40 государств, однако РФ на него не пригласили.                                                    

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-7-2023
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