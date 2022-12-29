logo

BTC/USD

16602.83

ETH/USD

1198.79

LTC/USD

66.76

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Разглашал данные о размещении подразделений ВСУ: СБУ сообщила о подозрении одному из мэров
commentss НОВОСТИ Все новости

Разглашал данные о размещении подразделений ВСУ: СБУ сообщила о подозрении одному из мэров

Местные СМИ пишут, что СБУ расследует дело по разглашению Мамаем 15 декабря информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба

сегодня, 13:30 comments1187
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

По материалам СБУ городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Разглашал данные о размещении подразделений ВСУ: СБУ сообщила о подозрении одному из мэров

СБУ обьявила подозрение Мамаю. Фото: пресс-служба СБУ

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал формулу мира президента Владимира Зеленского и призыв о выводе войск.                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — большинство украинцев не хотят восстановления СССР: почему россияне мыслят иначе – чего добился диктатор Путин. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.

Ранее "Комментарии" писали — правительство России поручило 16 ВУЗам создать военные учебные центры для подготовки кадров для российской армии. О чем говорят эти новости из РФ и реакция Запада на пляски страны-агрессора с бубном вокруг мирных переговоров на фоне подготовки к новой эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02Yk2arnhnWKzJZdgt9hhzSG5TvHRiycT32W2GWaM76DfwMTvJ9svVwuMoCjfjvQndl
Теги:
comments

Обсуждения

7744

сегодня, 14:07

Найди себе снегурочку на ночь (без шлюх и разводил), здесь девушки ищут только сeкcа, многие готовы на эксперименты.------- https://min.lc/sisy

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!