Разглашал данные о размещении подразделений ВСУ: СБУ сообщила о подозрении одному из мэров

По материалам СБУ городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ обьявила подозрение Мамаю. Фото: пресс-служба СБУ

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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