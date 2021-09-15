logo
Русский Українська

BTC/USD

47751.72

ETH/USD

3426.65

LTC/USD

182.17

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Растамаживать автомобили украинцы смогут за пару кликов
commentss НОВОСТИ Все новости

Растамаживать автомобили украинцы смогут за пару кликов

Таможенное оформление автомобиля будет проводиться автоматически

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна

Процедуру растаможивания автомобилей, которые завезены из-за границы упростят еще больше. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Растамаживать автомобили украинцы смогут за пару кликов

Растамаживать автомобили станет проще, фото из открытых источников

По его словам, Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта, что предусматривает растаможивание авто через портал государственных услуг "Дия".

Постановление Кабмина предусматривает значительное упрощение растаможивания евроблях для украинцев, которые привезли себе автомобиль из-за границы. Планируется, что новый проект значительно ускорит этот процесс.

"Мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции", — написал премьер.

Таможенное оформление автомобилей, классифицируемых по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, станет возможным через приложение "Дия".

Украинцы смогут подать предварительную таможенную декларацию и общую декларацию прибытия в устной форме. Документы можно будет подать в электронной форме через портал "Дия".

Пошлина будет начислена в автоматическом режиме. Оплатить ее можно будет на портале "Дия", через банки, электронные платежные системы в течение 10 дней. После уплаты пошлины оформления автомобиля будет производиться автоматически.

Кроме того, правительство одобрило постановление о проведении подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей онлайн. Водительское удостоверение можно будет заказать через "Дию", электронный кабинет водителя, добавив необходимые скан-копии документов. Удостоверение будут присылать по почте.

В приложении к проекту постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" указано, что регистрация и перерегистрация транспорта с выдачей свидетельства будет стоить 200 гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", Минцифры анонсировало запуск новых услуг и сервисов в "Дии".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_Smyhal
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ