Растамаживать автомобили украинцы смогут за пару кликов

Процедуру растаможивания автомобилей, которые завезены из-за границы упростят еще больше. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.



Растамаживать автомобили станет проще, фото из открытых источников

По его словам, Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта, что предусматривает растаможивание авто через портал государственных услуг "Дия".

Постановление Кабмина предусматривает значительное упрощение растаможивания евроблях для украинцев, которые привезли себе автомобиль из-за границы. Планируется, что новый проект значительно ускорит этот процесс.



"Мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все очень удобно, просто и без всякой коррупции", — написал премьер.

Таможенное оформление автомобилей, классифицируемых по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, станет возможным через приложение "Дия".

Украинцы смогут подать предварительную таможенную декларацию и общую декларацию прибытия в устной форме. Документы можно будет подать в электронной форме через портал "Дия".

Пошлина будет начислена в автоматическом режиме. Оплатить ее можно будет на портале "Дия", через банки, электронные платежные системы в течение 10 дней. После уплаты пошлины оформления автомобиля будет производиться автоматически.

Кроме того, правительство одобрило постановление о проведении подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей онлайн. Водительское удостоверение можно будет заказать через "Дию", электронный кабинет водителя, добавив необходимые скан-копии документов. Удостоверение будут присылать по почте.

В приложении к проекту постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" указано, что регистрация и перерегистрация транспорта с выдачей свидетельства будет стоить 200 гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", Минцифры анонсировало запуск новых услуг и сервисов в "Дии".

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