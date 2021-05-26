Распаковки больше не будет: популярную украинскую блогершу забанили в TikTok

Аккаунт популярной TikTok блогерши из Украины был забанен в социальной сети. Дарья Евтух снимала короткие видеоролики о своей жизни в селе. На её канал в TikTok было подписано более 200 тысяч пользователей. Официальная причина блокировки её аккаунта звучит так — нарушение условий сообщества. Блогер не согласна с таким решением.

Блогершу из Украины забанили в TikTok. Фото из открытых источников

Девушка прокомментировала возникшую ситуацию на своей страничке в социальной сети Instagram. По словам Дарьи, она не расстраивается и не собирается прекращать свою блогерскую деятельность. Теперь новые ролики будут выходить в Instagram, где у неё насчитывается более ста тысяч подписчиков. Еще у девушки есть канал на видеохостинге YouTube, но туда она редко выкладывает свои видео.





Для справки: Дарья Евтух — 23-летняя популярная украинская блогерша из Полтавской области, которая снимает короткие видеоролики о своей жизни в селе. Самыми популярными её видео стали обзоры о покупках и об уходе за домом и домашними животными. Такие посты могли набирать миллионы просмотров и сотен тысяч лайков. Девушка имеет образование технолога по переработке продуктов животноводства, хотя всю жизнь мечтала о карьере актрисы. Дарья неоднократно заявляла, что и дальше собирается заниматься блогерством и развиваться в этом направлении. Например, создавать новые рубрики для своих социальных сетей.





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