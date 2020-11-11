Раскрыли еще одну схему обмана украинцев через ОLX

С каждым днем все больше украинцев попадают "на удочку" мошенников. Киев Оперативный в Facebook рассказал о еще одной распространенной схеме обмана, для которой злоумышленники задействуют платформу объявлений OLX.

ФОТО: Zakon.kz

Допустим, вы хотите что-то продать на популярном сервисе и размещаете объявление о продаже. Тут же вы получаете сообщении от потенциального покупателя, который готов приобрести ваш товар даже через OLX-доставку.

После этого мошенник отправляет вам ссылку, что он якобы уже оплатил товар — и здесь начинается основной ход мошенников. Для того чтобы "забрать" деньги покупателя, вы переходите по ссылке, вводите свой номер карты, и что самое интересное, — ее актуальный баланс.

"Те, кто пользовался OLX-доставкой понимают, что деньги банк "замораживает" сам, и для этого ничего вводить не надо", — сказано в сообщении. - Сайт OLX имитирует высокую загруженность и просит ввести код из смс для подтверждения оплаты. Вот и все — вы самостоятельно открываете доступ мошенникам к вашей банковской карте".

Будьте бдительны и внимательно знакомьтесь с правила использования того или иного приложения.

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