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Раскрыли еще одну схему обмана украинцев через ОLX

Мошенники придумали, как легко получать доступ к банковским картам

сегодня, 16:20
Автор:

Елизавета Черных

С каждым днем все больше украинцев попадают "на удочку" мошенников. Киев Оперативный в Facebook рассказал о еще одной распространенной схеме обмана, для которой злоумышленники задействуют платформу объявлений OLX. 

Раскрыли еще одну схему обмана украинцев через ОLX

ФОТО: Zakon.kz

Допустим, вы хотите что-то продать на популярном сервисе и размещаете объявление о продаже. Тут же вы получаете сообщении от потенциального покупателя, который готов приобрести ваш товар даже через OLX-доставку. 

После этого мошенник отправляет вам ссылку, что он якобы уже оплатил товар — и здесь начинается основной ход мошенников. Для того чтобы "забрать" деньги покупателя, вы переходите по ссылке, вводите свой номер карты, и что самое интересное, — ее актуальный баланс. 

"Те, кто пользовался OLX-доставкой понимают, что деньги банк  "замораживает" сам, и для этого ничего вводить не надо", — сказано в сообщении. - 

Сайт OLX имитирует высокую загруженность и просит ввести код из смс для подтверждения оплаты. Вот и все — вы самостоятельно открываете доступ мошенникам к вашей банковской карте". 

Будьте бдительны и внимательно знакомьтесь с правила использования того или иного приложения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о мошеннической схеме с "посылками с сюрпризом". 


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Источник: https://www.facebook.com/180696825659745/posts/1135358766860208/
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