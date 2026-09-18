Раскол между Германией и РФ увеличивается: с какого здания сняли флаг и герб

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге официально прекратило работу с 18 сентября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте немецкого дипломатического представительства. Консульские функции теперь передаются посольству Германии в Москве.

Германия и РФ. Фото: из открытых источников

Последний рабочий день консульства пришелся на 17 сентября. С его здания на Фурштатской улице сняли германский флаг, герб и другие официальные символы. Представительство работало в Санкт-Петербурге с 1972 года.

Закрытие стало частью дипломатического обмена мерами между Москвой и Берлином. В начале сентября российская сторона отозвала согласие на дальнейшую деятельность немецкого генконсульства. Решение последовало после того, как Германия закрыла российское генеральное консульство в Бонне и объявила о прекращении работы Российского дома науки и культуры в Берлине.

В Берлине ранее связывали свои действия с инцидентом возле аэропорта Лейпцига, где был обнаружен беспилотник. Германия заявляла о подозрениях в российском следе, однако эти обвинения российская сторона отвергала.

Закрытие консульства затронуло не только дипломатические услуги. В Петербурге также завершила работу немецкая школа, действовавшая при представительстве. Последние занятия там прошли в сентябре. Учебное учреждение включало детский сад и несколько школьных ступеней, а число учащихся составляло около 150 человек.

Теперь гражданам Германии и другим лицам, которым необходимы консульские услуги, придется обращаться в посольство ФРГ в Москве. Официальный сайт немецкого МИД подтверждает, что именно посольство принимает на себя обязанности закрытого генконсульства.

Таким образом, после многолетней работы немецкое дипломатическое присутствие в Санкт-Петербурге существенно сокращено на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Москвой и Берлином.

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