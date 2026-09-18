Розкол між Німеччиною та РФ збільшується: з якої будівлі зняли прапор та герб

Генеральне консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі офіційно припинило роботу з 18 вересня. Відповідне повідомлення надруковано на сайті німецького дипломатичного представництва. Консульські функції тепер передаються посольству Німеччини у Москві.

Німеччина та РФ. Фото: із відкритих джерел

Останній робочий день консульства припав на 17 вересня. З його будівлі на вулиці Фурштатській зняли німецький прапор, герб та інші офіційні символи. Представництво працювало у Санкт-Петербурзі з 1972 року.

Закриття стало частиною дипломатичного обміну заходами між Москвою та Берліном. На початку вересня російська сторона відкликала згоду на подальшу діяльність німецького генконсульства. Рішення було після того, як Німеччина закрила російське генеральне консульство в Бонні і оголосила про припинення роботи Російського будинку науки і культури в Берліні.

У Берліні раніше пов'язували свої дії з інцидентом біля аеропорту Лейпцига, де було виявлено безпілотника. Німеччина заявляла про підозри у російському сліді, проте ці звинувачення російська сторона відкидала.

Закриття консульства торкнулося не лише дипломатичних послуг. У Петербурзі завершила роботу німецька школа, що діяла при представництві. Останні заняття там відбулися у вересні. Навчальний заклад включало дитячий садок і кілька шкільних щаблів, а кількість учнів становила близько 150 осіб.

Тепер громадянам Німеччини та іншим особам, яким потрібні консульські послуги, доведеться звертатися до посольства ФРН у Москві. Офіційний сайт німецького МЗС підтверджує, що саме посольство бере на себе обов'язки закритого генконсульства.

Таким чином, після багаторічної роботи німецька дипломатична присутність у Санкт-Петербурзі істотно скорочена на тлі погіршення відносин між Москвою і Берліном.

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