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Рано достали шапки: синоптик рассказала, когда в Украину возвращается потепление

Ближе к выходным в страну придет тепло

сегодня, 13:16
Автор:

Кравцев Сергей

Эта неделя ознаменовалась тем, что в страну пришло похолодание. В большинстве регионов Украины стоит пасмурная погода, идут кратковременные дожди, и температура на столбиках термометров не поднимается выше +12 градусов днем. Более комфортную погоду стоит ожидать ближе к выходным, тогда в Украине потеплеет. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, пишет "Обозреватель".

Рано достали шапки: синоптик рассказала, когда в Украину возвращается потепление

Тепло еще вернется в Украину Фото: pixabay.com

Синоптик рассказала, что до 22-23 сентября практически по всей территории Украины будет преобладать холодная погода. Затем циклон начнет ослабевать на территории Украины, дождей будет становиться меньше.

Александра Хала отметила, что возвращение долгожданного тепла стоит ждать к выходным. Тогда в Украине снова будет комфортные +15-16. Теплых воздушные массы снова придут в большинство регионов Украины. О том, что в Украине вскоре начнутся заморозки также говорить не приходится, потому как из-за скопления облаков над большинством регионов Украины сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы не будет.

При этом синоптик уточнила, что приближающее потепление – это еще не второе бабье лето, о котором ранее говорили некоторые синоптики. Настоящее тепло еще впереди. Его стоит ждать, когда над Украиной снова будет антициклон, период солнечной, безветренной погоды, которую так ждут украинцы.

Напомним, портал "Комментарии" информировал своих читателей, когда Украину могут накрыть сильные грозы и затяжной холод. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные тучи.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/v-ukrainu-idet-teplo-babe-leto-ne-za-gorami-v-gidromettsentre-nazvali-datyi.htm
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