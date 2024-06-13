"Рамштайн" для помощи Украине расширяется: какая страна присоединилась

Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата уже являются около 50 стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заседания в формате "Рамштайн".

Аргентина присоединилась к "Рамштайну". Фото: Getty Images

"Поддержка Украины увеличивается. И потому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Поздравляю вас здесь сегодня с нами", — заявил глава Пентагона.

Стоит напомнить, сегодня, 13 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров. Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента. Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже в эти выходные пройдет столь долгожданный саммит мира в Швейцарии. Пока известно, что в нем не будет участвовать Китай и это, как пишет немецкое издание "Der Spiegel", стало едва ли не самым большим разочарованием для президента Зеленского. В то же время другие СМИ пишут о том, что Владимир Зеленский сумел найти нужные слова и уговорить лично присутствовать на саммите президента Аргентины Хавьера Милея. К тому же, в медиа уже публикуют детали финального коммюнике саммита, главный тезис которого подтолкнет обе стороны к прямым переговорам. Итак, какие у вас ощущения перед стартом саммита? Действительно ли он может стать подготовительным этапом для прямых переговоров Киева и Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



