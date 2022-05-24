Рамштайн-2 и ад для РФ на поле боя: какие итоги заседания антипутинской коалиции – как будем бить оккупанта

Министр обороны США Ллойд Остин провел заседание Контактной группы по Украине (Рамштайн-2, по названию немецкой авиабазы, где 26 апреля прошла первая встреча в таком формате) с министрами обороны более 40 стран. Встреча состоялась 23 мая. На ней шла речь о военной поддержке Украины. Какие выводы можно сделать по итогам, ставшим достоянием общественности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Онлайн-встреча для военной помощи Украине. Фото: EPA/UPG

Россия ничего не смогла сделать, чтобы разрушить широкий фронт поддержки Украины

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что встреча министров обороны более 40 стран, да еще по инициативе США, говорит о полном провале российских усилий на фронте пропаганды и дипломатии.

"К сожалению, мы видим определенные попытки снять с РФ часть санкций и прочие случаи осторожного саботажа некоторых европейских стран по срочным поставкам достаточного количества вооружений в Украину. Но эти эпизоды очень слабые и на общую температуру по больнице не влияют, – отмечает политолог. – К нам уже прибыл самолет из Израиля со шлемами и бронежилетами. После Рамштайна-2 стало известно, что Дания поставит ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним, что Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки, ракетные системы. Есть действительно широкий фронт поддержки. Чего стоит то же ленд-лиз, который президент США Джо Байден подписал 9 мая. Вот так выглядит картина в целом".

По словам Кирилла Сазонова, поскольку речь идет о поставках оружия в воюющую страну, а логистика всегда остается уязвимым местом, за кадром всегда остается очень многое.

"Технические подробности, сроки, количество – всё, что может использовать вражеская разведка, не озвучивается. Либо озвучивается задним числом. Так что Россия ничего не смогла сделать, чтобы помешать этому процессу. И будет наказана", – резюмирует эксперт.

Неудивительно, что одной из ключевых тем новой встречи министров обороны ведущих стран мира была – какое оружие Украине необходимо, чтобы изменить баланс сил, в частности, на Донбассе, в пользу ВСУ

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун акцентирует, что страны демократичного мира продолжают встречаться, чтобы сверить часы в вопросах оказания военной поддержки Украине. А также проанализировать, насколько продуктивной была помощь после первой встречи в подобном формате.

"Уже очевидно (об этом говорит, в частности, ситуация на Донбассе, где агрессор продолжает захватывать новые территории), что помощи этой оказалось недостаточно. И есть вполне обоснованные надежды, что Рамштайн-2 окажется более эффективным и позволит ускорить поставки Украине нужных вооружений. Исходя из риторики президента Зеленского на протяжении последних недель, мы не накопили достаточного оружейного потенциала, чтобы отбивать и освобождать свои территории. Так, по словам главы государства, на Донбассе соотношение вооружений 20 к 1 в пользу противника. Неудивительно, что одной из ключевых тем новой встречи министров обороны ведущих стран мира была – какое оружие Украине необходимо в данный момент, в каком количестве, чтобы изменить баланс сил, в частности, на Донбассе, в пользу ВСУ. Если мы даже при таком соотношении вооружений (не в свою пользу) можем давать достойный отпор оккупанту, то при паритете враг точно будет разбит. Уверен, это понимают участники формата "Рамштайн". И вскоре мы увидим соответствующие результаты", – отмечает Максим Джигун.

По его мнению, за кулисами встречи, скорее всего, осталось – сколько именно и какого инновационного вооружения будет поставляться в Украину. И когда оно начнет работать на востоке и юге нашей страны, где сейчас особенно жарко. Подобная информация в публичном пространстве может навредить – и вполне логично оставлять всё это за кадром. Пусть противник узнает о наличии у нас подобного вооружения (включая РСЗО, средства ПВО) уже по факту, поясняет Максим Джигун.

"То, что подобные встречи намерены проводить регулярно (ежемесячно), безусловно, позитивно. Но они должны стать более эффективными, – уверен политолог. – Украинской дипломатии следует продолжать убеждать международных партнеров в необходимости активизировать усилия по поддержке нашей страны на поле боя. Где мы сражаемся не только за Украину, но и за Европу, за безопасность во всём мире".

Главный вывод – формат набирает обороты, военная помощь Украине будет продолжаться

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что вторая встреча в формате "Рамштайн" прошла онлайн, в отличие от первой. Но сути, по его словам, это не меняет. А суть в том, что поддержка Украины будет возрастать.

"Известно, что к этому формату присоединилось еще несколько стран. В частности, Колумбия, которая никогда раньше не проявляла интерес к Украине. Среди новых участников также Австрия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Косово, – перечисляет эксперт. – Присоединение к "Рамштайну" означает, что ты не только за Украину, но и за свободу и демократию в целом".

Владимир Манько отмечает, что на встрече тщательно изучали ситуацию на украинско-российских фронтах. Чтобы предоставить именно то, что необходимо в данный момент.

"Главный вывод – формат набирает обороты, военная помощь Украине будет продолжаться, – считает эксперт. – Может, поэтому в России снова заговорили о переговорах? Ну, а поскольку тема военных поставок деликатна, то многое после завершения "Рамштайна-2" останется, так сказать, за кадром. Чтобы потом стать полной неожиданностью".

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