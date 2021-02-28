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Ракетные комплексы «Нептун» стали поступать на вооружение, преодолев много бюрократических барьеров - военный эксперт

Как считает председатель ОО “Спілка ветеранів АТО” Павел Федоров, вооружение украинской армии выходит на уровень европейских оборонных стандартов

сегодня, 12:53
Автор:

Ольга Чародий

Будущие операторы ракетных комплексов "Нептун" проходят подготовку по работе с автоматизированной системой ситуационного распознавания. Сейчас личный состав учится пользоваться интегрированной автоматизированной системой ситуационного распознавания на море. Оперативное распознавание позволит офицерам береговой артиллерии быстро принимать важные решения и вовремя получать данные о целях в динамичной боевой обстановке, что значительно повышает результативность применения ракетного комплекса.

Ракетные комплексы «Нептун» стали поступать на вооружение, преодолев много бюрократических барьеров - военный эксперт

Нептун (фото из открытых источников)

Кроме того, система взаимосовместима с аналогичными системами стран НАТО, что было доказано ее использованием во время проведения международных учений.

Как рассказал информационному агентству "Комментарии-Украина" председатель  ОО “Спілка ветеранів АТО” Павел Федоров, вооружение украинской армии выходит на уровень европейских оборонных стандартов

 "Если сравнивать с 20014-2015 годом, то я могу сказать, что в вооружении произошла разительная перемена. Хорошо, что комплексы "Нептун" стали поступать на вооружение, преодолев много бюрократических барьеров", — сказал военный эксперт. 

По его словам, сейчас в украинской армии происходит масштабная модернизация.

"К сожалению, она пока не коснулась систем наведения – до сих пор пользуемся старыми, но, я надеюсь, все впереди", — добавил Федоров. 

Напомним, киевское конструкторское бюро "Луч" начало изготовление специальных ракетных комплексов "Нептун". На вооружение ВСУ ракетные установки приняли еще в августе 2020 года. Впрочем контракт на изготовление береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" предприятие "Луч" заключило только в декабре. Сейчас же военную технику активно разрабатывают и собирают ответственные работники. Поставка военной техники для нужд украинских военных запланировано непосредственно на 2021 год.

Для справки. Крылатые ракеты, которые использует "Нептун", могут выполнять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы ракетного комплекса достигает 300 км. 


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