Радиационная катастрофа на Донбассе: есть ли реальная угроза для экологии

На Донбассе может разразиться экологическая катастрофа. По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, подобные неприятности способны настигнуть временно оккупированные территории Украины уже в течение нескольких месяцев. "Комментарии" попросили экспертов рассказать, действительно ли существуют такие риски и все ли в порядке на подконтрольной Киеву территории.

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Путину и его подельникам плевать на людей и природу Донбасса"

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская уверена, что серьезные риски для окружающей среды на Донбассе действительно существуют.

"Здесь нет преувеличений, — подчеркивает она. — Представители Украины и международных организаций давно бьют в набат по этому поводу, но реакции со стороны оккупационных администраций нет. И это в очередной раз показывает истинное отношение руководства РФ к жителям Донбасса, чьей судьбой якобы так обеспокоен Путин. На самом деле ему и его подельникам плевать на людей, землю, воду и воздух Донбасса — он маниакально преследует свои геостратегические интересы".

Для решения этого комплекса экологических проблем нужны усилия всего международного сообщества, отмечает Людмила Долгоновская. Это и оценка ситуации с доступом ко всем объектам, и разработка пошагового плана действий, его финансирование и реализация.

"Надо не забывать об экологии на подконтрольной Украине территории"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев считает преувеличением заявления Резникова и его министерства о возможности радиационного заражения вследствие поднятия грунтовых вод шахты "Юнком".

Именно на ней, расположенное вблизи оккупированного Енакиево на Донетчине, в 1979 году произвели подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Оккупанты т.н. "ДНР" прекратили откачку шахтных вод, экологи давно били набат.



Сейчас — очередной всплеск внимания к данной проблеме. Тогда как, подчеркивает Снегирев, на подконтрольной украинским властям территории, где есть возможность как-то повлиять на ситуацию, проблем тоже хватает.

"Обращая внимание на экологическую ситуацию в ОРДЛО, на которую мы в данный момент особо повлиять не может, министр почему-то забывает о контролируемой. В той же Луганской области часть территорий находится в зоне экологического бедствия, — отмечает эксперт. — В частности, шахта в Золотое в Северодонецком районе сбрасывает воды в речку Камышеваха, которая стала уже оранжевой. А ведь было предусмотрено выделение бюджетных средств — более 130 млн грн на программу водоотлива. Примечательно то, что сумма периодически увеличивалась. Изначально речь шла о 80 млн. Куда делись эти средства? Несмотря на неоднократные обращения в правоохранительные органы и спецслужбы, ситуации игнорировалась на протяжении нескольких лет. Что привело к подобным последствиям".

Экологические проблемы подконтрольной части Луганщины, по словам Дмитрия Снегирева, носят не фрагментарный характер.

"Достаточно вспомнить серию массовых пожаров на контролируемой территории этой области. Было уничтожено лесных насаждений на сумму приблизительно 3 млрд грн, более 11 человек погибли. К ответственности, насколько известно, никто не привлечен, — говорит юрист. — Это примеры реальных эколог катастроф, на которые у нас почему-то закрывают глаза".

Дмитрий Снегирев согласен, что на оккупированных территориях экологическая ситуация крайне сложная. Но там, акцентирует он, правит бал анархия и российские кураторы. Мы пока никак не можем повлиять на происходящее в ОРДЛО. При этом под ударом оказывается как раз-таки подконтрольная часть региона.

"Оккупированная часть Донбасса находится выше уровня моря в сравнении с контролируемыми территориями. Соответственно, если возникнет радиационное загрязнение вод, то первыми пострадают именно контролируемые правительством районы Донетчины и Луганщины, — поясняет эксперт. — Вода пойдет прямотоком на эти территории, которые окажутся в зоне радиационного загрязнения. Не исключено, что людей придется отселять из зоны экологического бедствия".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, почему некоторые эксперты считают, что экологическая катастрофа на Донбассе уже началась. Подробности — в нашем материале.

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