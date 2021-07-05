Радиационная катастрофа на Донбассе: есть ли реальная угроза для экологии

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Вечканова Елена
На Донбассе может разразиться экологическая катастрофа. По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, подобные неприятности способны настигнуть временно оккупированные территории Украины уже в течение нескольких месяцев. "Комментарии" попросили экспертов рассказать, действительно ли существуют такие риски и все ли в порядке на подконтрольной Киеву территории.
На Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница
Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская уверена, что
серьезные риски для окружающей среды на Донбассе действительно существуют.
Для решения этого комплекса экологических
проблем нужны усилия всего международного сообщества, отмечает Людмила Долгоновская.
Это и оценка ситуации с доступом ко всем объектам, и разработка пошагового
плана действий, его финансирование и реализация.
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев считает преувеличением заявления Резникова и его министерства о возможности радиационного заражения вследствие поднятия грунтовых вод шахты "Юнком".
Именно на ней, расположенное вблизи
оккупированного Енакиево на Донетчине, в 1979 году произвели подземный ядерный
взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Оккупанты т.н. "ДНР"
прекратили откачку шахтных вод, экологи давно били набат.
Сейчас — очередной всплеск внимания к данной
проблеме. Тогда как, подчеркивает Снегирев, на подконтрольной украинским
властям территории, где есть возможность как-то повлиять на ситуацию, проблем
тоже хватает.
Экологические проблемы подконтрольной части
Луганщины, по словам Дмитрия Снегирева, носят не фрагментарный характер.
Дмитрий Снегирев согласен, что на
оккупированных территориях экологическая ситуация крайне сложная. Но там,
акцентирует он, правит бал анархия и российские кураторы. Мы пока никак не
можем повлиять на происходящее в ОРДЛО. При этом под ударом оказывается как раз-таки
подконтрольная часть региона.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, почему некоторые эксперты считают, что экологическая катастрофа на Донбассе уже началась. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как коронавирусный карантин повлиял на общую экологическую ситуацию в Украине.
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