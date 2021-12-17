Рада собирается дополнительно сегодня через кассовые аппараты: пойдут ли депутаты на встречу предпринимателям

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Людмила Слободенюк
Протесты предпринимателей против касовых апаратов РРО. Фото с Facebook
В пятницу, 17 декабря, народные депутаты собираются на внеочередное заседание Верховной Рады (ВР). Такое распоряжение уже обнародовал со своей подписью глава ВР Руслан Стефанчук, передает Укринформ.
Для всех других плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность должна возникнуть с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога I группы обязанность применять РРО вообще не распространяться.
Сегодня, 17 декабря, у стен Верховной Рады собрался очередной митинг предпринимателей против этих изменений.
Напомним, Верховная Рада 1 декабря 2020 приняла за основу и в целом закон, которым перенесла во времени обязательное применение РРО для некоторых ФЛП до 1 января 2022 года.
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