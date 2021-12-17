Рада собирается дополнительно сегодня через кассовые аппараты: пойдут ли депутаты на встречу предпринимателям

Протесты предпринимателей против касовых апаратов РРО. Фото с Facebook

В пятницу, 17 декабря, народные депутаты собираются на внеочередное заседание Верховной Рады (ВР). Такое распоряжение уже обнародовал со своей подписью глава ВР Руслан Стефанчук, передает Укринформ.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 17 декабря 2021 сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 17 декабря 2021, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно сроков расширенного применения регистратор расчетных операций плательщиками единого налога) (реестр. № 6376)", — обозначено в документе.



Ранее народные депутаты внесли изменения в законы, которые требовали, чтобы с 1 января уже в следующем году использование программного РРО стало обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Здесь речь шла о таких сферах бизнеса, как торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, б/у товарами в магазинах, автозапчастями, предоставление услуг отелями, ресторанами и туристическими агентствами.

Для всех других плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность должна возникнуть с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога I группы обязанность применять РРО вообще не распространяться.

Сегодня, 17 декабря, у стен Верховной Рады собрался очередной митинг предпринимателей против этих изменений.

Напомним, Верховная Рада 1 декабря 2020 приняла за основу и в целом закон, которым перенесла во времени обязательное применение РРО для некоторых ФЛП до 1 января 2022 года.

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