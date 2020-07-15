Рада поддержала закон относительно онлайн-аптек

Народные депутаты приняли за основу проект закона относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Так, законопроект регулирует правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами. В частности, обеспечивает защиту конечного потребителя от таких рисков:

- несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств;

- нарушения процедуры обращения лекарств, в частности продажа некачественных или фальсифицированных средств;

- увеличения процента случаев самолечения;

- отсутствия надлежащей фармацевтической опеки;

- неконтролируемого и незаконного вмешательства условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

Проект предлагает разрешить субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять ее онлайн, организовав доставку средств непосредственно потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Отмечается, что закон разрешит торговлю лекарствами, но лишь при условии предоставления электронного рецепта. Доставка будет осуществляться только из аптек, которые имеют право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Напомним, в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса: как называются лекарства.

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