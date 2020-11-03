Рада планирует пересмотреть законопроект, который предусматривает штрафы за пластиковые пакеты

Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".



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Сегодня, 3 ноября, направили на повторное чтение проект закона, который предусматривает штрафы для субъектов хозяйствования. Это предложение внес профильный комитет по вопросам экологической политики. За это такое решение проголосовали 290 депутатов.

Соответственно законопроекту предусматривается ограничения пластиковых пакетов в Украине. Запрет на распространение пакетов коснется объектов розничной торговли, общественного питания и в сфере предоставления услуг. В первую очередь речь пойдет о:

• сверхтонких пластиковых пакетов;

• тонких пластиковых пакетов;

• оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Сообщается, что запрет не будет распространяться на пакеты из биоразлагаемого материала. Также в эту группу попадают сверхтонкие пакеты, которые предназначены для упаковки либо транспортировки свежих продуктов: рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучие продуктов и льда. Пакеты которые маркируются как первичная упаковка в розничной торговли в учет тоже не берутся.

Пластиковые пакеты, которые не подпадают под вышеупомянутые описания, будут утилизированы. Предприниматель будет обязан утилизировать за свой счет.

В случаи нарушения, согласно законопроекту, существует ответственность в виде:

• штрафов в размере от 8500 до 17 000 грн;

• за повторное нарушение в течение 3 лет – от 17 000 до 34 000 грн;

За бесплатное распространение пластиковых пакетов нарушителям грозит:

• штраф в размере от 1700 до 3400 грн;

• за повторное нарушение в течение 3 лет – от 3400 до 8500 грн.

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