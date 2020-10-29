Налоговая разработала новый онлайн-сервис infoTAX

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Диденко Светлана
В Украине ожидается запуск нового сервиса для уплаты налогов, пишет iTechua со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы.
Фото: shoppingpl
По сообщению председателя ГНС Алексея Любченко в ноябре этого года Государственная налоговая служба Украины запустит новый электронный сервис "infoTAX".
Первый этап работы сервиса будет связан с привлечением мессенджеров Telegram и Viber, через приложения которых налогоплательщики будут получать:
• информацию о состоянии расчетов с бюджетом;
• регистрационные и учетные данные;
• сообщение о результатах обработки документов;
• напоминание о необходимости представления отчетности и уплаты налогов.
Второй этап предусматривает предварительное заполнение отчетности для тех лиц, которые платят единый налог. Пользователи сервиса смогут перейти к уплате налогов в "несколько движений". Также будут доступны оповещения в случае возникновения налогового долга.
Разработчики заверяют, что доступ к новому сервису infoTAX надежно защищен и будет проходить через обязательную идентификацию с помощью ID-банкинга или доступа через электронную подпись.
Также сообщается, что после всех запланированных тестов для полноценной функциональности сервиса, его планируют интегрировать в государственную систему "Действие".
Как ранее сообщали "Комментарии", Кабмин анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Действие".
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