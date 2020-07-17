Рада перекроила карту Украины: теперь районов – 136

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Таисия Ерохина
Верховная Рада Украины приняла решение о ликвидации 490 существующих районов в областях и создании вместо них 136. Об этом стало известно во время заседания парламента.
Так, Постановлением Верховной Рады Украины № 3650 образовано в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов.
Новое районирование в регионах будет таким:
- АРК – 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.
- Винницкая область – 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.
- Волынская – 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.
- Днепропетровск – 7 районов: Днепровский, Каменской, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.
- Донецкая – 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиуский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.
- Житомирская – 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.
- Закарпатская – 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.
- Запорожская – 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.
- Ивано-Франковская – 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковская, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.
- Киевская – 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.
- Кировоградская – 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.
- Луганская – 8 районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастинский.
- Львовская – 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.
- Николаевская – 4 района: Баштанский, Вознесенский, Никольский, Первомайский.
- Одесская – 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.
- Полтавская – 4 района: Кременчугский, Лубенской, Миргородский, Полтавский.
- Ровенская – 4 района: Варасский, Дубенской, Ровенский, Сарненский.
- Сумская – 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменской, Сумской, Шосткинский.
- Тернопольская область – 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.
- Харьковская – 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский.
- Херсонская – 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.
- Хмельницкая – 3 районы: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.
- Черкасская – 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.
- Черновицкая – 3 районы: Вижницкий, Днестровский, Черновицкий.
- Черниговская – 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.
Добавим, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, которые входят в состав соответствующего района. А выборы депутатов районных советов районов, которые ликвидированы, проводиться не будут.
Ранее на сайте ВР появился обновленный список районов в Украине.
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