Рада перекроила карту Украины: теперь районов – 136

Верховная Рада Украины приняла решение о ликвидации 490 существующих районов в областях и создании вместо них 136. Об этом стало известно во время заседания парламента.

Так, Постановлением Верховной Рады Украины № 3650 образовано в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов.

Новое районирование в регионах будет таким:

- АРК – 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.

- Винницкая область – 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

- Волынская – 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий.

- Днепропетровск – 7 районов: Днепровский, Каменской, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.

- Донецкая – 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиуский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

- Житомирская – 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.

- Закарпатская – 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.

- Запорожская – 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.

- Ивано-Франковская – 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковская, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.

- Киевская – 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

- Кировоградская – 4 района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.

- Луганская – 8 районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастинский.

- Львовская – 7 районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

- Николаевская – 4 района: Баштанский, Вознесенский, Никольский, Первомайский.

- Одесская – 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

- Полтавская – 4 района: Кременчугский, Лубенской, Миргородский, Полтавский.

- Ровенская – 4 района: Варасский, Дубенской, Ровенский, Сарненский.

- Сумская – 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменской, Сумской, Шосткинский.

- Тернопольская область – 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.

- Харьковская – 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Чугуевский.

- Херсонская – 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.

- Хмельницкая – 3 районы: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

- Черкасская – 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.

- Черновицкая – 3 районы: Вижницкий, Днестровский, Черновицкий.

- Черниговская – 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий, Черниговский.

Добавим, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, которые входят в состав соответствующего района. А выборы депутатов районных советов районов, которые ликвидированы, проводиться не будут.

Ранее на сайте ВР появился обновленный список районов в Украине.

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