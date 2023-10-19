Рада дала старт запрету УПЦ МП: о чем говорит это решение – чего ожидать дальше

Верховная Рада Украины поддержала (пока в первом чтении) законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Тем самым, фактически сделав шаг в сторону запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О чем говорит такое решение? Почему принято именно сейчас? Каковы перспективы принятия законопроекта в целом? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП

За последнее время у народа накопилось немало вопросов к власти

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:

"Голосование по скандальному законопроекту, который ставит под угрозу запрет Украинской Православной Церкви, является свидетельством банкротства команды Зеленского и попыткой отвлечь внимание общества от целого ряда проблем: провала контрнаступления ВСУ (ожидания были явно завышены – ред.), неудач на дипломатическом поприще, непопулярных мер в социальной сфере".

По словам эксперта, за последнее время у народа накопилось немало вопросов к Зеленскому и его команде. Вот они и решили вытащить последний козырь из рукава, поясняет Константин Бондаренко. При этом, не понимая, что в столь сложных условиях задействовать религиозную или концессионную карту чревато огромными опасностями и потрясениями для общества.

"Страну ожидают очередные потрясения, и они уже будут не порождением Кремля или Путина, а делом рук Ермака, Зеленского, Стефанчука и 267 депутатов, которые сегодня проголосовали за законопроект, – предупреждает эксперт. – Очень хочется надеяться, что до второго чтения дело не дойдет, либо же во втором чтении ко многим депутатам вернется разум".

О желании власти запретить УПЦ МП будут свидетельствовать три фактора

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что недовольство, которое было в украинском обществе филиалом РПЦ в нашей стране, достигло апогея.

После этого власти некуда было отступать – пришлось выносить вопрос в зал и голосовать", – поясняет эксперт. "Действия клириков этого культа перешли все границы. Речь об открытом подыгрывании российской пропаганде, об отказе хоронить украинских воинов, о том, что некоторые священники УПЦ МП работали корректировщиками, обслуживали российские террористические войска. Наконец, был поставлен вопрос о закрытии этой религиозной организации. В парламенте удалось собрать нужное количество подписей, которые были даже продемонстрированы

Правда, обращает внимание Виктор Таран, в первом чтении проголосован правительственный законопроект, который считается наиболее мягким.

"Он предусматривается ряд судебных процедур, а не прямое закрытие той же УПЦ МП. А мы знаем, что такое суды в Украине, сколько лет они могут тянуться. Так что, честно говоря, я скептически настроен касательно принятия данной инициативы уже в виде закона – с быстрым и эффективным устранением филиала РПЦ в Украине", – признался эксперт.

По его мнению, маркером того, что власть реально хочет запретить эту церковь, а не просто в очередной раз играет на публику, будет три фактора.

Первый – короткий промежуток между первым и вторым чтением законопроекта. Второй – по какой процедуре пойдет Рада (если по сокращенной, как было с открытием рынка земли или с принятием бюджета, то количество правок можно будет сократить либо объединить). Третий – если механизм запрета будет упрощен (если идти через суды – это на десятилетия).

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