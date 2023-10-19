Рада дала старт запрету УПЦ МП: о чем говорит это решение – чего ожидать дальше

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Кравцев Сергей
Верховная Рада Украины поддержала (пока в первом чтении) законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Тем самым, фактически сделав шаг в сторону запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О чем говорит такое решение? Почему принято именно сейчас? Каковы перспективы принятия законопроекта в целом? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:
По словам эксперта, за последнее время у народа накопилось немало вопросов к Зеленскому и его команде. Вот они и решили вытащить последний козырь из рукава, поясняет Константин Бондаренко. При этом, не понимая, что в столь сложных условиях задействовать религиозную или концессионную карту чревато огромными опасностями и потрясениями для общества.
Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что недовольство, которое было в украинском обществе филиалом РПЦ в нашей стране, достигло апогея.
Правда, обращает внимание Виктор Таран, в первом чтении проголосован правительственный законопроект, который считается наиболее мягким.
По его мнению, маркером того, что власть реально хочет запретить эту церковь, а не просто в очередной раз играет на публику, будет три фактора.
Первый – короткий промежуток между первым и вторым чтением законопроекта. Второй – по какой процедуре пойдет Рада (если по сокращенной, как было с открытием рынка земли или с принятием бюджета, то количество правок можно будет сократить либо объединить). Третий – если механизм запрета будет упрощен (если идти через суды – это на десятилетия).
Читайте также на портале "Комментарии" — в УПЦ (МП) отреагировали на первые шаги Верховной Рады к запрету их деятельности.
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