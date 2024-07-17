Работников ТЦК превратили в «демонов»: какие это будут иметь последствия

Закон о мобилизации действует уже два месяца и можно говорить о том, что он имеет как положительные, так и негативные стороны, сказал порталу "Комментарии" политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

ТЦК

По его словам, безусловным плюсом является то, что прописываются процедуры, повышается уровень электронного документооборота. При этом он добавляет, что коррупционных лазейок в вопросах мобилизации становится однозначно меньше. Также эксперт считает позитивом и то, что государство к вопросу мобилизации стало относиться более системно и взвешенно. Кроме того, политолог обратил внимание и на то, что повышаются темпы мобилизации.

Впрочем, говорит Джигун, есть и негативы вокруг мобилизации, и в первую очередь они касаются именно справедливого подхода в этом вопросе.

"К примеру, там представители ГСЧС или других критических объектов и инфраструктуры и экономики мобилизуются. Также есть примеры, когда мобилизуют людей, которые производят дроны. И в то же время с другой стороны представители IT-сектора, которые работают на западный рынок и не создают ничего для украинской Победы, они бронируются", – говорит политолог.

По его мнению, именно это социальное неравенство истощает и приводит к неопределенности общества, к росту поляризации общества и недоверию к отдельным институтам.

В этом контексте Джигун обратил внимание на резкое ухудшение отношения к сотрудникам ТЦК, многие из которых защищали государство на фронте.

"К негативам можем отнести демонизацию ТЦК как таковых. Хотя в большинстве своем это институты с высокого уровня профессионалами, выполняющими свою работу. Многие представители ТЦК воевали на фронте, вернулись с ранениями. Однако все уже дошло до такого уровня, что общество демонизирует, не доверяет, чувствует пропасть между обычными гражданами и представителями государства, отвечающими за мобилизационные процессы", – подытожил Максим Джигун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение, что работники ТЦК, которые будут выписывать штрафы гражданам за необновление данных, могут быть в будущем привлечены к уголовной ответственности.





