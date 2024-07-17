logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Работников ТЦК превратили в «демонов»: какие это будут иметь последствия
commentss НОВОСТИ Все новости

Работников ТЦК превратили в «демонов»: какие это будут иметь последствия

Между представителями государства и гражданами возникает пропасть

сегодня, 12:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Закон о мобилизации действует уже два месяца и можно говорить о том, что он имеет как положительные, так и негативные стороны, сказал порталу "Комментарии" политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Работников ТЦК превратили в «демонов»: какие это будут иметь последствия

ТЦК

По его словам, безусловным плюсом является то, что прописываются процедуры, повышается уровень электронного документооборота. При этом он добавляет, что коррупционных лазейок в вопросах мобилизации становится однозначно меньше. Также эксперт считает позитивом и то, что государство к вопросу мобилизации стало относиться более системно и взвешенно. Кроме того, политолог обратил внимание и на то, что повышаются темпы мобилизации.

Впрочем, говорит Джигун, есть и негативы вокруг мобилизации, и в первую очередь они касаются именно справедливого подхода в этом вопросе.

"К примеру, там представители ГСЧС или других критических объектов и инфраструктуры и экономики мобилизуются. Также есть примеры, когда мобилизуют людей, которые производят дроны. И в то же время с другой стороны представители IT-сектора, которые работают на западный рынок и не создают ничего для украинской Победы, они бронируются", – говорит политолог.

По его мнению, именно это социальное неравенство истощает и приводит к неопределенности общества, к росту поляризации общества и недоверию к отдельным институтам.

В этом контексте Джигун обратил внимание на резкое ухудшение отношения к сотрудникам ТЦК, многие из которых защищали государство на фронте.

"К негативам можем отнести демонизацию ТЦК как таковых. Хотя в большинстве своем это институты с высокого уровня профессионалами, выполняющими свою работу. Многие представители ТЦК воевали на фронте, вернулись с ранениями. Однако все уже дошло до такого уровня, что общество демонизирует, не доверяет, чувствует пропасть между обычными гражданами и представителями государства, отвечающими за мобилизационные процессы", – подытожил Максим Джигун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение, что работники ТЦК, которые будут выписывать штрафы гражданам за необновление данных, могут быть в будущем привлечены к уголовной ответственности.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/golovni-visnovki-perezavantazhennya-mobilizacii-chi-e-privid-dlya-hvilyuvannya-736865.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:25

Перетворили на демонів, чи вони такими і були? Злого по життю, ще зі школи, Клоуна, перетворили на корумпованого не легітимного Упиря, чи він такий і був?


Новости

Все новости