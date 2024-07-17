Работников ТЦК превратили в «демонов»: какие это будут иметь последствия

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Ткачик Олеся
Закон о мобилизации действует уже два месяца и можно говорить о том, что он имеет как положительные, так и негативные стороны, сказал порталу "Комментарии" политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.
ТЦК
По его словам, безусловным плюсом является то, что прописываются процедуры, повышается уровень электронного документооборота. При этом он добавляет, что коррупционных лазейок в вопросах мобилизации становится однозначно меньше. Также эксперт считает позитивом и то, что государство к вопросу мобилизации стало относиться более системно и взвешенно. Кроме того, политолог обратил внимание и на то, что повышаются темпы мобилизации.
Впрочем, говорит Джигун, есть и негативы вокруг мобилизации, и в первую очередь они касаются именно справедливого подхода в этом вопросе.
По его мнению, именно это социальное неравенство истощает и приводит к неопределенности общества, к росту поляризации общества и недоверию к отдельным институтам.
В этом контексте Джигун обратил внимание на резкое ухудшение отношения к сотрудникам ТЦК, многие из которых защищали государство на фронте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение, что работники ТЦК, которые будут выписывать штрафы гражданам за необновление данных, могут быть в будущем привлечены к уголовной ответственности.
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Ігор
сегодня, 12:25
Перетворили на демонів, чи вони такими і були? Злого по життю, ще зі школи, Клоуна, перетворили на корумпованого не легітимного Упиря, чи він такий і був?