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Работала фармацевтом и знала о лекарствах: новые подробности о женщине, которая убила своего ребенка в Днепре

Женщина находится в реанимационном отделении

10 сентября 2021, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева

В Днепре мама одним смертельным уколом убила своего малыша, которому не исполнилось еще даже два года. Затем другим шприцом сделала себе смертоносный укол. Горожанка работала фармацевтом, решила быстро уйти из жизни, еще и сына забрать с собой. Об этой трагедии сообщает ТСН.

Работала фармацевтом и знала о лекарствах: новые подробности о женщине, которая убила своего ребенка в Днепре

Женщина работала фармацевтом (фото из открытых источников)

Малыш от смертоносного препарата не выжил, а мать-самоубийца находится в медицинском учреждении. Эта семья жила на четвертом этаже многоэтажки в спальном районе города. Бабушка, которая пришла в гости, застала страшную картину: неподвижная дочь и маленький внук, а рядом лежали шприцы и разбитые стеклянные ампулы.

Полицейские, приехавшие в дом, нашли листок бумаги, на котором горожанка написала, почему больше не захотела жить.

Местные медики сразу бросились спасать малыша, но уже было поздно. Смерть наступила из-за отравления медицинскими препаратами.

Вместе с тем молодую женщину медики спасли, и сейчас она находится в отделении реанимации. По профессии она была фармацевтом. Что толкнуло ее на такой ужасный поступок — неизвестно.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепре женщина убила своего малолетнего сына. Спасала ребенка и его мать бабушка,  что наведалась в квартиру дочери в Днепре. Впрочем, даже оперативное обращение женщины к врачам не гарантировало спасение ее внука. Как сообщил руководитель детской областной больницы Днепра Алексей Власов в комментарии местному изданию "Наш город", мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Спасти ребенка не удалось. Мальчику еще не исполнилось и двух годиков, как его мать, 39-летняя жительница Днепра, решила, что ему хватит жить.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/dnipryanka-kotoraya-vvela-smertelnuyu-dozu-yada-synu-i-sebe-rabotala-farmacevtom-1864351.html
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