Работал на врага: в Николаеве задержан информатор, который наводил ракеты на город

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала местного жителя, подозреваемого в том, что он передавал российским военным информацию о расположении украинских военных в городе. Мужчина работал на российскую военную разведку (ГРУ) и помогал корректировать ракетные и дроновые удары по Николаеву.

СБУ задержала агента ГРУ в Николаеве, который корректировал ракетные и дроновые атаки

Задержанному 43 года, и у него уже были проблемы с законом. В 2014 году он оставил воинскую часть без разрешения и был наказан штрафом. С началом полномасштабной войны мужчина стал активно поддерживать российскую агрессию, открыто выражая свои пророссийские взгляды в российских Telegram-каналах. Это и привлекло внимание российских военных, связавшихся с ним через мессенджер.

Получив задание от российских кураторов, мужчина ходил по городу и скрыто фиксировал места, где находились украинские военные, передавая эту информацию врагу. СБУ задержала его дома, где он жил.

Ему объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за передачу информации о перемещении украинских военных во время военного положения. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)”, — говорится в сообщении СБУ.