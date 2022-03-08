Работа журналистов сейчас важна как никогда, – председатель НСЖУ Сергей Томиленко

Около двух недель, как Россия продолжает открытую агрессию против Украины. Как себя в этой войне ведут украинские журналисты? Об этом изданию "Комментарии" рассказал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Фото: в НСЖУ на мероприятиях к 30-летию Независимости с боевым генералом Сергеем Наевым

Ключевой приоритет – это безопасность украинцев, украинских городов, контролируемость сопротивления оккупантам украинских войск и терробороны. В соответствии с этой ключевой целью введено военное положение, контроль и ответственность государства за ситуацию. Соответственно, также журналисты и медиа должны сейчас находиться в максимальном контакте с военными администрациями и правоохранителями, чтобы обезопасить себя, чтобы не отвлекать ресурсы полиции, правоохранителей на лишние проверки и освещать важные горячие события.

Работа журналистов сейчас важна как никогда. Но она заключается в том, чтобы ответственно информировать, проверять информацию, не сеять панику. Наш долг – информировать и о трагических событиях. В то же время, это информирование не должно усложнять ситуацию.

В настоящее время ключевой вызов каждой редакции – безопасность журналистов, операторов на улицах и в редакциях. Национальный союз журналистов Украины ежедневно получает от международных и отечественных медийных организаций огромное количество заявок на бронежилеты и защитное снаряжение. К сожалению, их хронически не хватает.

Также очень важный вопрос – надлежащая идентификация журналистов. Есть риск, что диверсионные оккупационные представители могут маскироваться, используя журналистские удостоверения. В настоящее время тщательно проверяют журналистов. НСЖУ отмечает, что редакции должны позаботиться о том, чтобы удостоверения и бейджики журналистов были адекватного характера. На них должна быть информация, чтобы оперативно выйти на руководство телеканала или другого СМИ и проверить эту информацию.

На днях работники Национальной полиции обратились к нам с просьбой идентифицировать журналиста польского телеканала в Украине. Были определенные проблемы с паспортом гражданина соседнего государства, возникли подозрения. Я связался с коллегами из Варшавы, руководство медиа подтвердило личность своего работника, и он может работать дальше. Это подтверждает, насколько важно сейчас внимание к деталям, и является призывом для всех журналистов работать ответственно.

Призыв ко всем редакциям и редакторам: ответственно подойти к работающему на улице, кто в съемочных группах и ограничить количество "полевых" журналистов. Неопытным журналистам следует сосредоточиться на освещении "мирных" тем о выставках, социальных вопросах, волонтерстве и т.д. Брать информацию можно и по телефону, просить, чтобы кто-то снимал на гаджеты и т.д., чтобы лимитировать количество съемочных групп. Те же съемочные группы, которые будут идти на улицу, должны быть стрессоустойчивыми и вооруженными удостоверениями. В любом случае, при общении с людьми в форме журналисты не должны демонстрировать резкие движения, чтобы это не восприняли как провокацию, даже если перед работниками СМИ на улице диверсанты.

Журналист по определению – человек без оружия. Наше оружие – это диктофон, микрофон, ручка и наша профессия. Поэтому нужно ни для кого не представлять опасности, позиционировать себя как гражданское лицо и выполнять требования военного или человека в форме. В то же время смотреть на адекватность поведения, что есть доверие, что это военные или правоохранители, наделенные соответствующими полномочиями.

На днях у меня был длительный онлайн разговор с коллегами из штаб-квартиры ЮНЕСКО. Они заботятся о безопасности журналистов и так же предостерегают: ни один репортаж или материал не стоит жизни журналиста. В то же время эксперты ЮНЕСКО признают, что если до недавнего времени журналисты Донецкой и Луганской областей и национальных медиа имели фронтовой опыт, готовились к работе в условиях войны и в зоне войны, то теперь одномоментно абсолютное большинство журналистов оказалось в условиях войны. Как здесь работать? Мы были не готовы. Поэтому мы с колес работаем, но приоритет – безопасность. Если мы недостаточно уверены в своей психологической устойчивости, если мы незащищены – значит, журналист не выходит в поле, сохраняет собственные жизни и здоровье и не создает дополнительных проблем.

Но ключевой вопрос – миссия журналистов. Мы говорим о нашем сообществе как об информационных войсках. Это миссия бороться за Украину, противостоять оккупации и давать объективную информацию украинцам о том, что страна борется. Мы оказываем максимальную поддержку защитникам, стоящим с оружием в обороне Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ждет мировую систему безопасности после российско-украинской войны.

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