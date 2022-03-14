Работа "зеленых коридоров": сколько украинцев уже эвакуировали

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.



Эвакуация жителей Броварского района, фото ГСЧС

По состоянию на 14 марта уже эвакуированы более 140 тысяч человек из зоны боевых действий.

13 марта действовали 9 "зеленых коридоров" – вывезено более 5500 человек. В Мариуполь так и не удалось пробиться, автобусы остались в Бердянске, еще одна попытка будет прорваться в город 14 марта. Украинцам удалось вывезти почти двести человек из Угледара Донецкой области, 75 детей из Краматорского детдома "Антошка".

В воскресенье из Киевской области эвакуировано 3950 человек: из Бородянки выехало 600 человек в Житомир; из села Победа Барышевской ОТГ вывезли 1000 человек; из села Большая Дымерка эвакуировано 375 человек, 198 из которых дети; из Бучи 600 жителей; из села Дымерской ОТГ 1000 человек.

Из Луганской области выехало 1600 граждан: из Лисичанска 400 человек; из Рубежного 350 жителей; из Северодонецка – 600 человек; из Кременной – 250 человек. Заблокированы оставшиеся коридоры из городов Попасна, Счастья и поселка Горного, Родов Запорожской области, Мариуполя. Энергетики из Укрэнерго и Энергоатома по коридору по линии ЧАЭС – Лесная прошли к атомной станции, где продолжались ремонтные работы для обеспечения нормальной работы станции и предотвратили риск ядерной катастрофы. Планируется 14 марта организовать доставку помощи Мариуполю, открыть 11 эвакуационных коридоров в отдельные населенные пункты Киевской и Черниговской областей.

Ирина Верещук заявила, что украинские власти продолжают требовать от оккупантов освобождения незаконно задержанных агрессором чиновников — мелитопольского городского головы Ивана Федорова Днепроруденского городского головы Евгения Матвиева, спасателя Алексея Данченко.

Как сообщал портал, с 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!