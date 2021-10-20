Рабинович обьяснил почему половина предприятий Украины могут остановится



















"Хотеть" в политике – это очень немного. У нас хотят в НАТО и записывают это в Конституцию. Еще можно хотеть полететь на Марс… Но если мыслить реально, то от России, с которой у нас тысячи километров общей границы, ты никуда не денешься. Ты не можешь перенести страну в другое место! А если не можешь, то включи мозги и пойми, что нам в любом случае нужно строить с ней отношения".

Вадим Рабинович, фото из открытых источников

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", пишет 112 юа.



"Власть говорит: "Русские не хотят с нами встречаться!". На это отвечу: встречи Зеленский-Путин не будет, потому что нельзя заставить Владимира Путина с нами дружить", – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович напомнил, что делегация партии "ОПЗЖ" не раз летала в Москву договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве, в частности, в вопросе поставок газа.

"Да, делегация "ОПЗЖ" ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с российской стороной о цене на газ 173 долл. за метр кубический. Скажите, какое преступление против Украины мы совершили? Власть говорит: "Это возмутительно! Вы продали страну…" Что мы продали?!. Говорить такое могут только ненормальные люди – люди, которые не понимают последствий своих действий, которые держат в заложниках всю страну!" – считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Вадим Рабинович уверен: без прорыва в коммуникации с РФ, как минимум половина украинских предприятий просто остановится.

"Если через месяц не будет прорыва в коммуникации с Россией, остановится 50% предприятий Украины, потому что себестоимость их продукции при закупке нынешнего дорого газа вырастет, и она будет неконкурентоспособной. Это приведет к тому, что работающие на этих предприятиях люди станут безработными", – дал неутешительный прогноз народный депутат, подчеркнув, что уже сегодня количество безработных захлестывает страну – власть это понимает, но не знает, что с этим делать. "Вспомните, как еще недавно Шмыгаль, Витренко и Коболев говорили: в хранилищах много газа, закрома полные. И что мы видим теперь? А то, что нигде и ничего нет. У меня вопрос: где власть собирается брать газ? Лично я не знаю!" – заметил Вадим Рабинович.

"Власть говорит, что не будет повышать тарифы на газ, хотя обещала их снизить. Да, возможно, они повысят тариф не напрямую домохозяйствам, а "предложат" это сделать предприятиям, в результате чего они просто остановятся. Поэтому я предлагаю те 20 млрд кубов газа, которые добываются в Украине отдать людям по себестоимости!.. Но нет, власть берет 20 млрд нашего газа, смешивает его с импортным дорогим и предлагает нам покупать уже этот дорогой газ!", – обратил внимание политик.

С таким подходом энергетическую отрасль ждет катастрофа, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном… Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву, договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!" – призвал Вадим Рабинович.

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