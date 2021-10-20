Рабинович обьяснил почему половина предприятий Украины могут остановится

"Хотеть" в политике – это очень немного. У нас хотят в НАТО и
записывают это в Конституцию. Еще можно хотеть полететь на Марс… Но если
мыслить реально, то от России, с которой у нас тысячи километров общей
границы, ты никуда не денешься. Ты не можешь перенести страну в другое
место! А если не можешь, то включи мозги и пойми, что нам в любом случае
нужно строить с ней отношения".
Вадим Рабинович, фото из открытых источников
Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель
политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович
в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", пишет 112 юа.
"Власть говорит: "Русские не хотят с нами встречаться!". На это
отвечу: встречи Зеленский-Путин не будет, потому что нельзя заставить Владимира Путина с нами
дружить", – подчеркнул политик.
Вадим Рабинович напомнил, что делегация партии "ОПЗЖ" не раз летала в
Москву договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве, в частности, в
вопросе поставок газа.
"Да, делегация "ОПЗЖ" ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что
представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с
российской стороной о цене на газ 173 долл. за метр кубический.
Скажите, какое преступление против Украины мы совершили? Власть говорит:
"Это возмутительно! Вы продали страну…" Что мы продали?!. Говорить
такое могут только ненормальные люди – люди, которые не понимают
последствий своих действий, которые держат в заложниках всю страну!" –
считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Вадим Рабинович уверен: без прорыва в коммуникации с РФ, как минимум половина украинских предприятий просто остановится.
"Если через месяц не будет прорыва в коммуникации с Россией,
остановится 50% предприятий Украины, потому что себестоимость их
продукции при закупке нынешнего дорого газа вырастет, и она будет
неконкурентоспособной. Это приведет к тому, что работающие на этих
предприятиях люди станут безработными", – дал неутешительный прогноз
народный депутат, подчеркнув, что уже сегодня количество безработных
захлестывает страну – власть это понимает, но не знает, что с этим
делать.
"Вспомните, как еще недавно Шмыгаль, Витренко и Коболев говорили: в
хранилищах много газа, закрома полные. И что мы видим теперь? А то, что
нигде и ничего нет. У меня вопрос: где власть собирается брать газ?
Лично я не знаю!" – заметил Вадим Рабинович.
"Власть говорит, что не будет повышать тарифы на газ, хотя обещала их
снизить. Да, возможно, они повысят тариф не напрямую домохозяйствам, а
"предложат" это сделать предприятиям, в результате чего они просто
остановятся. Поэтому я предлагаю те 20 млрд кубов газа, которые
добываются в Украине отдать людям по себестоимости!.. Но нет, власть
берет 20 млрд нашего газа, смешивает его с импортным дорогим и
предлагает нам покупать уже этот дорогой газ!", – обратил внимание
политик.
С таким подходом энергетическую отрасль ждет катастрофа, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается
встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном… Да, я понимаю, что в
стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву,
договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну,
обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите
всю страну!" – призвал Вадим Рабинович.