logo
Русский Українська

BTC/USD

66659.40

ETH/USD

4071.70

LTC/USD

203.15

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рабинович обьяснил почему половина предприятий Украины могут остановится
commentss НОВОСТИ Все новости

Рабинович обьяснил почему половина предприятий Украины могут остановится

Политик высказался об энергетической отрасли и международной политике

сегодня, 16:43
Автор:

Козлова Альбіна








"Хотеть" в политике – это очень немного. У нас хотят в НАТО и записывают это в Конституцию. Еще можно хотеть полететь на Марс… Но если мыслить реально, то от России, с которой у нас тысячи километров общей границы, ты никуда не денешься. Ты не можешь перенести страну в другое место! А если не можешь, то включи мозги и пойми, что нам в любом случае нужно строить с ней отношения".

Рабинович обьяснил почему половина предприятий Украины могут остановится

Вадим Рабинович, фото из открытых источников

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", пишет 112 юа.

"Власть говорит: "Русские не хотят с нами встречаться!". На это отвечу: встречи Зеленский-Путин не будет, потому что нельзя заставить Владимира Путина с нами дружить", – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович напомнил, что делегация партии "ОПЗЖ" не раз летала в Москву договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве, в частности, в вопросе поставок газа.

"Да, делегация "ОПЗЖ" ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с российской стороной о цене на газ 173 долл. за метр кубический. Скажите, какое преступление против Украины мы совершили? Власть говорит: "Это возмутительно! Вы продали страну…" Что мы продали?!. Говорить такое могут только ненормальные люди – люди, которые не понимают последствий своих действий, которые держат в заложниках всю страну!" – считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Вадим Рабинович уверен: без прорыва в коммуникации с РФ, как минимум половина украинских предприятий просто остановится.

"Если через месяц не будет прорыва в коммуникации с Россией, остановится 50% предприятий Украины, потому что себестоимость их продукции при закупке нынешнего дорого газа вырастет, и она будет неконкурентоспособной. Это приведет к тому, что работающие на этих предприятиях люди станут безработными", – дал неутешительный прогноз народный депутат, подчеркнув, что уже сегодня количество безработных захлестывает страну – власть это понимает, но не знает, что с этим делать.

"Вспомните, как еще недавно Шмыгаль, Витренко и Коболев говорили: в хранилищах много газа, закрома полные. И что мы видим теперь? А то, что нигде и ничего нет. У меня вопрос: где власть собирается брать газ? Лично я не знаю!" – заметил Вадим Рабинович. 

"Власть говорит, что не будет повышать тарифы на газ, хотя обещала их снизить. Да, возможно, они повысят тариф не напрямую домохозяйствам, а "предложат" это сделать предприятиям, в результате чего они просто остановятся. Поэтому я предлагаю те 20 млрд кубов газа, которые добываются в Украине отдать людям по себестоимости!.. Но нет, власть берет 20 млрд нашего газа, смешивает его с импортным дорогим и предлагает нам покупать уже этот дорогой газ!", – обратил внимание политик.

С таким подходом энергетическую отрасль ждет катастрофа, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном… Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву, договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!" – призвал Вадим Рабинович.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/rabinovich-bez-proryva-v-kommunikacii-s-rf-polovina-predpriyatiy-ukrainy-ostanovitsya-594725.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ