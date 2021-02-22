Пыль и песок из Сахары накроет несколько стран Европы

Песок и пыль из Сахары — одной из самых крупных жарких пустынь, могут долететь до нескольких стран Европы.

Европу накроет пыль из Сахары

Согласно информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, огромный шлейф пыли, и песка сезонные ветры уносят в сторону Европы. Больше всего может пострадать Испания и Франция, а также песок из Сахары может добраться и до Скандинавии, Ирландии и Британии.

Ученые говорят, что облако пыли, которое накроет Европу, вместе с погодным фронтом может спровоцировать "грязевые дожди", поскольку температура воздуха повыситься. Но такое явление ожидается только в нескольких частях Испании. Жители других стран должны готовиться к тому, что пылевое облако ухудшит качество воздуха и ускорит таяние снега. Осторожность стоит проявить тем людям, у кого есть проблемы с дыханием, астма или аллергия.

Но многие люди могут и не заметить пылевой шлейф, когда он достигнет страны. Разве что небо станет чуть менее ясным, а закаты и восходы — более яркие, потому что пыль отражает солнечный свет.

Исследователи отметили, что сезонные ветра каждый год выдувают из пустыни Сахара сотни миллионов тонн пыли. Но такой процесс играет важную роль для климата и биологических систем нашей планеты. Например, пылевое облако удобряет океан железом и другими ценными минералами, которые необходимы растениям и фитопланктону.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2021 года в пустыне Сахара выпал снег. Редкие кадры природного явления в пустынных широтах удалось снять фотографу Кариму Бучетату. Небольшой мороз был зафиксирован в регионе Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии. В некоторых местностях пустыни Сахары температурный показатель снизился до -2°С.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!