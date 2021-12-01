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Пятерка самых дорогих городов для жизни, – рейтинг

Киев в этом рейтинге оказался на 88 месте

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В 2021 году Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов для жизни в мире. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit.

Пятерка самых дорогих городов для жизни, – рейтинг

Тель-Авив. Фото: flydubai.com

Второй в Израиле по численности населения город в 2020 году занимал пятой место в рейтинге, а уже в 2021 плотно закрепился на первой позиции. На выход Тель-Авива в лидеры рейтинга повлияло несколько факторов, в частности, укрепление национальной валюты относительно доллара. Сюда же стоит отнести подъем цен на проезд в общественном транспорте и на продукты.

Компанию Тель-Авиву традиционно составили гранды Европы, а также развитые азиатские города. В среднике рейтинга оказались североамериканские и китайские города. Ну, а города с самыми низкими ценами для жизни оказались расположены на Ближнем Востоке и в Африке.

Что же касается города, который занял вторую позицию, то это Париж. Столица Франции разделила второе место с Сингапуром. Цюрих и Гонконг также расположились в первой пятёрке самых дорогих городов.

Исходя из обнародованного рейтинга также определился самый дешевый город в мире для проживания. Ним стал Дамаск (Сирия). Город сохранил свои позиции с 2020 года. 

Что же касается столицы Украины, то Киев расположился на 88 месте в мире, поднявшись на 13 позиций. В 2020 году этот скачок был еще более ощутимым. Рост произошел сразу на 22 позиции. Жизнь в Киеве продолжает дорожать.

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Источник: https://www.eiu.com/n/tel-aviv-overtakes-paris-to-become-worlds-most-expensive-city/
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