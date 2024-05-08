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Пять самых популярных праздников среди украинцев: на каком месте День победы

Социологи показали, как изменилось отношение украинцев ко Дню победы

сегодня, 12:40 comments1128
Автор:
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Кравцев Сергей
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Отношение украинцев ко Дню победы, который раньше отмечался 9 мая, существенно изменилось. Сейчас это один из двух наименее популярных праздников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Пять самых популярных праздников среди украинцев: на каком месте День победы

День победы. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, в 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его самым важным праздником. А в 2024 году осталось только 11% поклонников этого праздника, меньше поклонников только у Дня труда 1 мая (4%).

По данным соцопроса, большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху и как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно.

Далее следуют День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 47%.

День Конституции, Международный женский день, Троица имеют соответственно 28%, 21%, 17%.

Наименее популярные праздники в этом году День победы и День труда (1 мая) — только 11% и 4% украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

Читайте также на портале "Комментарии" — 74% украинцев указали, что относятся к гражданам России негативно или очень негативно. Что касается граждан Беларуси, то общее негативное отношение украинцев составляет 33%. Об этом свидетельствует опрос "Реинтеграция и социальная сплоченность" от Школы политической аналитики НаУКМА.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1405&page=1
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