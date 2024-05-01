Как украинцы относятся к гражданам России и Белоруссии: результаты опроса

74% украинцев указали, что относятся к гражданам России негативно или очень негативно. Что касается граждан Беларуси, то общее негативное отношение украинцев составляет 33%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос "Реинтеграция и социальная сплоченность" от Школы политической аналитики НаУКМА.



Украинцы негативно относятся к россиянам. Фото из открытых источников

Директор Школы политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев обнародовал результаты опроса "Реинтеграция и социальная сплоченность", где среди вопросов были те, которые касались отношения украинцев к россиянам и белорусам.

Очень негативно к россиянам относятся 46% украинцев, а отрицательно – 28%, что дает общий результат негативного отношения к гражданам России на уровне 74%. О положительном отношении к россиянам заявили 4% украинцев, а 20% указали на нейтральное отношение.

Что касается белорусов, то об негативном отношении к ним заявили 21% украинцев, а очень негативное – 12%, что указывает на 33% общего негативного отношения украинцев к гражданам Беларуси. О положительном и очень позитивном отношении к белорусам указали 13% и 3% опрошенных соответственно. Однако 49% украинцев относятся к белорусам нейтрально.

Также в опросе украинцев спросили, как они относятся к белорусам, выступающим против войны. 60% украинцев отметили положительное отношение, а 12% негативное, остальные – 26% относятся нейтрально.

Что касается отношения к россиянам, которые выступают против войны, то 53% украинцев к таким гражданам РФ относятся положительно, а 14% — негативно. Нейтральное отношение к выступающим против войны россиянам выразило 31% украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего, сколько россиян готовы идти на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, как поляки относятся к украинцам.