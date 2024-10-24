Пять самых популярных цветов в Украине в 2024 году: что выбрали украинцы

По результатам анализа Укравтопрома белый цвет остается самым популярным выбором среди новых автомобилей в Украине в 2024 году. Более 35% зарегистрированных новых легковушек имеют именно эту окраску.

Украинцы выбирают белый: самые популярные цвета авто в этом году

Согласно статистике, с января по сентябрь 2024 года более трети всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, имели белый цвет. Основным фаворитом среди автомобилей этой категории оказался RENAULT Duster , ставший настоящим бестселлером в команде "белых". По популярности белый цвет значительно опережает других конкурентов, оставаясь универсальным выбором для многих автолюбителей.

Вторым по популярности цветом среди украинских автовладельцев серый. В этом оттенке было зарегистрировано около 33% новых легковушек. Выбор в пользу этого цвета, также имеющий репутацию практичного и универсального, часто делали владельцы автомобилей RENAULT Duster , что уверенно занимает позиции в нескольких цветовых категориях.

Черный цвет как классический и солидный продолжает быть популярным среди украинцев. В нем было зарегистрировано 15% новых автомобилей. Самая популярная модель в черном цвете – TOYOTA Camry , подчеркивающая ее репутацию как представительного и надежного автомобиля.

Интересен выбор автомобилистов в пользу синего цвета, который предпочли почти 8% владельцев новых авто. Среди "синих" наибольшее количество регистраций получил электромобиль VOLKSWAGEN ID.4 , что, вероятно, отражает рост интереса к экологическому транспорту.

Замыкает пятерку самых популярных цветов красный – его выбрали 3% автомобилистов. Лидером среди автомобилей в этом оттенке стала MAZDA CX5 , традиционно привлекающая внимание своей яркостью и динамичностью.