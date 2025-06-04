Пять решающих недель переговоров с Трампом: почему на карту поставлена судьба Украины

Европейские лидеры включаются в серию решающих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. В Европе признают, что исход этих переговоров может изменить абсолютно все: от помощи Украине до будущего НАТО и торговли между США и ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитической статье "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты выяснили, что чиновники в Брюсселе считают, что Трамп готов использовать каждую тему обороны, торговли или поддержки Украины, как разменную монету. Все это может обернуться для Европы "идеальным штормом".

В публикации говорится, что в ЕС на полном серьезе рассматривают варианты, которые еще год назад казались за гранью фантастики.

Среди них – полное сворачивание военной помощи Украине, выход США из европейских оборонных обязательств и торговая война, которая может разрушить рост экономики на континенте.

"Эти дискуссии просто сюрреалистичны. Ответ на все большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся: Америка. А Америка должна быть нашим ближайшим союзником", — сказал один из чиновников ЕС.

Как пишет издание, европейские лидеры оказались в ситуации, когда один неверный шаг или неосторожное слово могут привести к катастрофе одновременно в трех ключевых направлениях: оборона, безопасность и экономика.

Авторы публикации отмечают, что первый раунд переговоров пройдет уже через 11 дней на саммите G7 в Канаде. Там Европа попытается добиться от Трампа четкого заявления о поддержке Украины и санкций против России.

Но в Брюсселе опасаются, что президент США взамен будет продвигать идею мирного соглашения, которое ослабит Киев.

После этого лидеры НАТО съедутся в Гаагу. Европа будет пытаться убедить Трампа не выводить войска с континента и не сокращать присутствие США. А еще через день — саммит ЕС в Брюсселе, где стороны будут пытаться избежать 50% пошлин на европейский экспорт в США.

И хотя Франция активно продвигает идею "независимой Европы", в частных разговорах дипломаты признают: регион сейчас слишком уязвим и не имеет общей стратегии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрую тактику РФ: зачем на самом деле Путину переговоры.



