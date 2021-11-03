Пять чиновников: стали известны фамилии тех, кого отправляют в отставку

3 ноября удовлетворить заявления пяти чиновников из Кабинета министров об отставке должны парламентарии при рассмотрении вопроса на заседании. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада.



Нардепы должны проголосовать по пяти кандидатам, фото из открытых источников

Известно, что уже написаны заявления об отставке с постов министров. Среди тех, кто уходит с должности: Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины; Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Олег Урусский, вице-премьер-министр и министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, Андрей Таран, министр обороны Украины.

Во фракции "Слуга Народа" считают, что нет причин не одобрить заявления министров об отставке с их должностей в Кабинете министров.

Ранее мы сообщали, что во фракции "Слуга Народа" обсудили кандидатуру Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности, Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики. В партии уже рассматривают кандидатуры, которые заменят действующих министров на должностях до конца 2021 года.



Как сообщал портал "Комментарии", аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что у нас просто происходит плановое изменение министров. Поэтому продолжает он, например, убирают некомфортного Олега Урусского, а продвигают Алексея Резникова, который сотрудничал с Офисом президента. Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что мы видим попытку Банковой усилить правительство, показать его более презентабельным, дееспособным.

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