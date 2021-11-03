logo

BTC/USD

63155.26

ETH/USD

4572.07

LTC/USD

205.11

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пять чиновников: стали известны фамилии тех, кого отправляют в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять чиновников: стали известны фамилии тех, кого отправляют в отставку

Министры уже написали заявления об отставке

сегодня, 11:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

3 ноября удовлетворить заявления пяти чиновников из Кабинета министров об отставке должны парламентарии при рассмотрении вопроса на заседании. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада.

Пять чиновников: стали известны фамилии тех, кого отправляют в отставку

Нардепы должны проголосовать по пяти кандидатам, фото из открытых источников

Известно, что уже написаны заявления об отставке с постов министров. Среди тех, кто уходит с должности: Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины; Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Олег Урусский, вице-премьер-министр и министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, Андрей Таран, министр обороны Украины.

Во фракции "Слуга Народа" считают, что нет причин не одобрить заявления министров об отставке с их должностей в Кабинете министров.

Ранее мы сообщали, что во фракции "Слуга Народа" обсудили кандидатуру Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности, Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики. В партии уже рассматривают кандидатуры, которые заменят действующих министров на должностях до конца 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что у нас просто происходит плановое изменение министров. Поэтому продолжает он, например, убирают некомфортного Олега Урусского, а продвигают Алексея Резникова, который сотрудничал с Офисом президента. Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что мы видим попытку Банковой усилить правительство, показать его более презентабельным, дееспособным.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!