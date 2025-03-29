Так называемые власти непризнанного Приднестровья задумались о том, чтобы вернуть исторические названия ряду улиц Тирасполя, которые сейчас носят имена европейских коммунистических деятелей.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Лидер региона Вадим Красносельский призвал городские власти Тирасполя вернуть исторические названия трем улицам города.

"У нас есть улицы со странными названиями – Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Что они сделали для Приднестровья? Поэтому параллельно, как сделали с Покровской улицей, нужно пересмотреть названия некоторых улиц. Не всех, конечно", – отметил Красносельский.

Улица Либкнехта в Тирасполе когда-то имела название Ремесленной, Розы Люксембург – Часовенной.

Окончательное переименование центральной улицы Тирасполя на Покровскую произошло еще в 2023 году. В течение 10 лет перед этим еще сохранялось название "25 октября", но в быту использовалось и другое название — "Покровская".

Читайте также на портале "Комментарии" — пророссийская руководительница Гагаузской автономии на юге Молдовы Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения после задержания в Кишиневе и "выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии".

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. После этого она через своих адвокатов обратилась к российскому диктатору. Гуцул считает, что ее задержали по надуманным причинам. Политик считает, что ее задержание может быть "частью системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии". В своем открытом обращении к хозяину Кремля Евгения Гуцул называет российского диктатора и Россию гарантом защиты гагаузского народа.

"Прошу Вас как лидера великой державы и исторического защитника прав народов, использовать все дипломатические и политические механизмы давления на Кишинев с требованием моего немедленного освобождения", – заявила Евгения Гуцул.



