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Путину передали привет из Приднестровья: действительно ли начинают "декоммунизацию"

По сообщениям СМИ, в Приднестровье неожиданно начали "декоммунизацию"

сегодня, 12:22 comments1340
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Кравцев Сергей

Так называемые власти непризнанного Приднестровья задумались о том, чтобы вернуть исторические названия ряду улиц Тирасполя, которые сейчас носят имена европейских коммунистических деятелей.

Путину передали привет из Приднестровья: действительно ли начинают "декоммунизацию"

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Лидер региона Вадим Красносельский призвал городские власти Тирасполя вернуть исторические названия трем улицам города.

"У нас есть улицы со странными названиями – Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Что они сделали для Приднестровья? Поэтому параллельно, как сделали с Покровской улицей, нужно пересмотреть названия некоторых улиц. Не всех, конечно", – отметил Красносельский.

Улица Либкнехта в Тирасполе когда-то имела название Ремесленной, Розы Люксембург – Часовенной.

Окончательное переименование центральной улицы Тирасполя на Покровскую произошло еще в 2023 году. В течение 10 лет перед этим еще сохранялось название "25 октября", но в быту использовалось и другое название — "Покровская".

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