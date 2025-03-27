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После ареста в Молдове соратница Путина обратилась к диктатору за помощью

Задержанная в Молдове Гуцул просит Путина защитить Гагаузию и добиться ее освобождения из-под стражи

27 марта 2025, 12:37
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Кравцев Сергей

Пророссийская руководительница Гагаузской автономии на юге Молдовы Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения после задержания в Кишиневе и "выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии".

После ареста в Молдове соратница Путина обратилась к диктатору за помощью

Владимир Путин и Евгения Гуцул. Фото: из открытых источников

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. После этого она через своих адвокатов обратилась к российскому диктатору.

Гуцул считает, что ее задержали по надуманным причинам. Политик считает, что ее задержание может быть "частью системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии".

В своем открытом обращении к хозяину Кремля Евгения Гуцул называет российского диктатора и Россию гарантом защиты гагаузского народа.

"Прошу Вас как лидера великой державы и исторического защитника прав народов, использовать все дипломатические и политические механизмы давления на Кишинев с требованием моего немедленного освобождения", – заявила Евгения Гуцул.

Она также добавила, что хотела бы получить от России поддержку автономного статуса Гагаузии. При этом Нуцул не конкретизировала, но отметила, что хотела бы, чтобы Москва также предоставила всю возможную поддержку и защиту.

Читайте также на портале "Комментарии" — главу Гагаузии Евгению Гуцул вечером 25 марта задержали в аэропорту Кишинева, сообщила представитель Национального антикоррупционного центра Молдовы Анжела Старинская.   

Анджела Старинская подтвердила факт задержания Евгении Гуцул. Подробности инцидента, по ее словам, станут известны 26 марта.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/27/7208127/
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