Путина могло уже и не быть: в ГУР рассказали о попытке покушения

Президента России Владимира Путина уже могло не быть в живых. На него у него совершалось покушение за время начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "УП" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, хорошо известно, что на хозяина Кремля было также покушение по линии Кавказа. Эта попытка устранить Путина была не так давно. Информация об этом инциденте не вылилась никуда в информационное пространство.

По словам Буданова, шансов на то, что это покушение станет успешным не было практически никаких, потому как оно было неудачным изначально, но сам факт того, что покушение состоялось имеет место быть. Говоря о сроках, когда это произошло, главный украинский разведчик заявил, что это было около 2 месяцев назад.

Кирилл Буданов считает, что огласку эту покушение не получило из-за того, что оно как раз было неудачным.

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