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Путина могло уже и не быть: в ГУР рассказали о попытке покушения

После начала войны против Украины Путина пытались ликвидировать

сегодня, 14:50 comments1816
Автор:

Кравцев Сергей
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Президента России Владимира Путина уже могло не быть в живых. На него у него совершалось покушение за время начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "УП" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Путина могло уже и не быть: в ГУР рассказали о попытке покушения

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, хорошо известно, что на хозяина Кремля было также покушение по линии Кавказа. Эта попытка устранить Путина была не так давно. Информация об этом инциденте не вылилась никуда в информационное пространство. 

По словам Буданова, шансов на то, что это покушение станет успешным не было практически никаких, потому как оно было неудачным изначально, но сам факт того, что покушение состоялось имеет место быть. Говоря о сроках, когда это произошло, главный украинский разведчик заявил, что это было около 2 месяцев назад.                                                                                                                                            

Кирилл Буданов считает, что огласку эту покушение не получило из-за того, что оно как раз было неудачным.

Читайте также на портале "Комментарии" – враг не отказался от своих планов преодолеть Северский Донец, но у ВСУ свое виденье на этот счет. Вместо переправы оккупанты пополнили состав подводного флота. Украинские артиллеристы, как и при первой попытке пересечь реку, разнесли в дребезги военную технику и саму переправу. Не удалось спастись и оккупантам, они также были ликвидированы при помощи беспилотников.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/23/7347987/
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