Путин вновь всех переиграл: какая катастрофа вскоре накроет Россию

Российская экономика столкнулась с серьезной демографической проблемой. К концу века численность населения России может сократиться вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Business insider.

Население РФ сократится вдвое. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что исследователи из вашингтонского аналитического центра обратили внимание на длительное сокращение численности населения России. Согласно данным Всемирного банка, за последние 10 лет общий прирост населения страны сократился.

Аналитики обращают внимание, что этот спад усугубила война между Россией и Украиной. По оценкам американской разведки, к концу 2023 года погибло или ранено более 300 тысяч российских военнослужащих, а около миллиона россиян бежали из страны. Эта демографическая тенденция сулит неприятностями российской экономике, которая и без того испытывает острую нехватку рабочих рук. По оценкам Института экономики РАН, в конце 2023 года в России не хватало рекордных 5 миллионов работников.

Отмечается, что Россия прибегает к помощи мигрантов и даже заключенных, чтобы пополнить свои трудовые ресурсы, но это не решит демографическую проблему.

"Правительство Путина не проявляет видимой озабоченности тем, что к концу века население России может сократиться вдвое. Если российские лидеры не смогут разработать и профинансировать более эффективную политику, единственным решением проблемы сокращения населения будет сочетание присоединения нерусских территорий и/или иммиграции из Азии и Африки", — заявили исследователи.

Они отмечают, что по мере того как население России продолжает сокращаться, иммигранты будут играть все более важную роль в восстановлении экономики.

По мнению экспертов, сокращение численности населения может привести к ряду проблем для экономики России, таких как снижение темпов роста и производительности.

"Выбор Путиным времени для военной агрессии в Украине мог отражать понимание того, что демографическая и экономическая ситуация в России не улучшится в ближайшие два десятилетия. Однако война превращает нарастающий кризис в катастрофу", — говорится в докладе.

Российская экономика и так не стоит на твердой ноге, особенно по мере того, как вторжение в Украину становится все более дорогостоящим и наносит ущерб связям с мировыми рынками. Экономист Калифорнийского университета в Беркли заявил, что к концу года Москва может впасть в тяжелую рецессию, указывая на крах российской торговли энергоносителями и ограничение доступа к доллару.

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