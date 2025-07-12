Путин уже подыгрывает Трампу: какое давление на Тегеран начала оказывать Москва

Президент России Владимир Путин обсудил тему принятия ядерной сделки не только с официальными представителями Ирана, но и с президентом США Дональдом Трампом. Также этот вопрос обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Указывается, что Путин якобы поддержал идею сделки, которую предлагают Ирану США и Франция. Она предусматривает полный отказ со стороны Ирана от обогащения ураном.

В материале журналисты упоминают трех европейских и одного израильского чиновников, которые рассказали о попытках Москвы убедить Тегеран согласиться на подписание данного соглашения.

Также два источника сообщили изданию, что Москва уже передала правительству Израиля позицию президента России относительно ситуации с обогащением ураном Ираном.

"Путин поддерживает нулевое обогащение. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы переговоры с США стали более благоприятными. Иранцы ответили, что не будут рассматривать такой вариант", — пишет издание со ссылкой на одного из европейских чиновников.

По данным издания, Кремль в публичных и частных разговорах дал понять, что в случае необходимости сможет вывезти из Ирана высокообогащенный уран, если стороны все же достигнут понимания по ключевым вопросам.

Читайте также на портале "Комментарии" — недавние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Об этом пишет издание "Financial Times".

СМИ отмечает, гнев Трампа свидетельствует о значительном изменении тона Белого дома, однако это все еще не означает, что он склоняется к проукраинской позиции.



