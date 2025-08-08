Путин уже подготовил свой ультиматум Трампу по Украине: детали

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом может озвучить свой ультиматум по Украине. Речь идет о признании оккупированных территорий в обмен на вывод войск РФ из других районов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в 2025 году неоднократно созванивались и передавали сообщения через посредников.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал, что разговоры Путина и Трампа обычно носили дружеский характер. Во время разговоров президент США часто говорил о том, что хочет возродить американо-российские отношения на основе экономического сотрудничества.

Источники WSJ заявили, что Трамп и Путин в этом году не имели ни одного серьезного конфликта. При этом в США и Европе есть опасения, что Путин выдвинул идею встречи с Трампом, чтобы продолжать давить на него, а не достичь мира.

Как заявил высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник, Путин во время встречи с Трампом может предложить "закрепить" за Россией часть захваченных украинских территорий в обмен на вывод российских войск из других районов. А президент США, стремясь к мирному соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.

По словам чиновника, Украина и другие европейские правительства, вероятно, отвергнут этот план. Это, вероятно, пойдет на руку Путину, поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.

