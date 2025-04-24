Путин таки дождался хороших новостей: что начало происходить с ценой на нефть

24 апреля цены на нефть частично восстановили потери после стремительного обвала на предыдущей сессии. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в цене на 53 цента, или на 0,8%, до 66,65 доллара за баррель. В то же время, американская нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 55 центов, или на 0,88%, до 62,82 доллара за баррель.

Стоит напомнить, цены на "черное золото" фактически обвалились на 2% на предыдущей торговой сессии после сообщения о том, что некоторые члены ОПЕК+ предложат увеличить добычу.

В публикации говорится, что дальнейшее падение цен сдержали признаки того, что Пекин и Вашингтон близки к тому, чтобы все же сесть за стол переговоров. По крайней мере в Белом доме готовы снизить пошлины для Китая до примерно 50%.

Аналитики придерживаются мнения, что продолжающаяся торговая война между Америкой и Китаем может кардинально сократить рост спроса на "черное золото" в КНР. Именно поэтому рынок внимательно наблюдает за действиями Белого дома.

Также финансовые аналитики внимательно мониторят переговоры Вашингтона и Тегерана по ограничениям на иранскую программу по обогащению урана. Сближение стран может привести к ослаблению санкций в отношении иранской нефти, а это в свою очередь увеличит предложение на рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут самого высокого уровня за последние два года. Объемы восстанавливаются после перебоев, вызванных санкциями США в отношении энергетической отрасли Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.



