Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны указывают на то, что, несмотря на усилия российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами, Москва продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

В обзоре отмечают, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса" (войны России против Украины – ред.).

Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

В отчете напоминают, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.

Соглашение также предусматривает торгово-экономические связи; сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке; совместные логистические проекты.

"Россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только помощь РФ: Буданов рассказал, зачем на самом деле КНДР вступила в войну.



