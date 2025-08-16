logo

BTC/USD

117817

ETH/USD

4409.72

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин пошел ва-банк: что попросил у Трампа, когда речь зашла об оккупированных территориях
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пошел ва-банк: что попросил у Трампа, когда речь зашла об оккупированных территориях

Axios пишет о том, что Путин попросил США признать захваченные территории Украины частью России

16 августа 2025, 18:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин обратился к американскому президенту с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, опубликовав соотвествующий пост в соцсети Х.

Путин пошел ва-банк: что попросил у Трампа, когда речь зашла об оккупированных территориях

Оккупированные территории Украины. Фото: из открытых источников

Отметим, что вчера на Аляске состояться саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ключевой темой их встречи стала война в Украине и варианты ее завершения.

Как пишет журналист, источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Путин выступил с идеей заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области. Помимо этого, была и просьба.

"Во время встречи с Трампом Путин обратился к США с просьбой признать эти четыре региона, помимо Крымского полуострова, частью России", — говорится в посте.

Вероятно, речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время у американской делегации сложилось впечатление, что Путин открыл для переговоров по Сумской и Харьковской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто выиграл от встречи на Аляске: что это значит для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/BarakRavid/status/1956724881732599961
Теги:

Новости

Все новости