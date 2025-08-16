Путин пошел ва-банк: что попросил у Трампа, когда речь зашла об оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин обратился к американскому президенту с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, опубликовав соотвествующий пост в соцсети Х.

Оккупированные территории Украины. Фото: из открытых источников

Отметим, что вчера на Аляске состояться саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ключевой темой их встречи стала война в Украине и варианты ее завершения.

Как пишет журналист, источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Путин выступил с идеей заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области. Помимо этого, была и просьба.

"Во время встречи с Трампом Путин обратился к США с просьбой признать эти четыре региона, помимо Крымского полуострова, частью России", — говорится в посте.

Вероятно, речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время у американской делегации сложилось впечатление, что Путин открыл для переговоров по Сумской и Харьковской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто выиграл от встречи на Аляске: что это значит для Украины.



