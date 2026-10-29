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Путин окончательно потерял последний рычаг давления на Украину: какое важное решение ошеломит диктатора

Языковая омбудсманка Елена Ивановская сообщила об изменениях в законы о языке и культуре. Предложения еще предстоит рассмотреть Верховная Рада

29 октября 2026, 13:05
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Клименко Елена

В Украине готовят законодательные изменения, предполагающие запрет русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве независимо от гражданства его автора или исполнителя. Соответствующие предложения уже подготовлены и ожидают рассмотрения Верховной Рады. Об этом языковый омбудсмен Елена Ивановская сообщила в интервью Hromadske.

Путин окончательно потерял последний рычаг давления на Украину: какое важное решение ошеломит диктатора

Фото: из открытых источников

По ее словам, изменения будут касаться как законодательства о государственном языке, так и Закона Украины "О культуре". В частности, предлагается просмотреть статью 15 последнего документа. В настоящее время она предусматривает ограничение выполнения музыкальных произведений гражданами России, тогда как новая редакция должна охватить более широкий круг русскоязычного культурного контента.

"Вне закона окажется русскоязычный культурный продукт. Речь идет и о русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня, к сожалению, еще слушают, а иногда и исполняют граждане Украины в публичном пространстве", — заявила Ивановская.

Отдельные положения будут касаться образования и внешкольной деятельности. По словам омбудсманки, украинский язык должен быть языком преподавания, общения и услуг в учебных заведениях, секциях и кружках. Исключения будут предусматриваться для учреждений, предназначенных для национальных меньшинств.

Ивановская подчеркнула, что образовательная и внешкольная деятельность относится к публичной сфере, а потому на нее распространяются требования статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Любая образовательная или внешкольная деятельность является частью публичной сферы и услуг", — объяснила языковый омбудсмен.

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