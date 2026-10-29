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Війна закінчиться у 2026 році: названо приголомшливий фактор, який принизить Путіна

Можливі переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна можуть стати важливим етапом дипломатичного процесу

29 жовтня 2026, 12:20
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Клименко Елена








Україна нібито наблизилася до можливого припинення бойових дій, а найближчі тижні можуть стати вирішальними для переговорного процесу. Про це заявив політичний експерт Олександр Бабак, аналізуючи перспективи зустрічей України, Росії та США, вплив американських виборів і ситуацію на фронті.

Війна закінчиться у 2026 році: названо приголомшливий фактор, який принизить Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Бабака, тристоронні переговори в Абу-Дабі можуть відбутися 10 листопада, хоча спочатку їх планували на 4 листопада. Сторони, як стверджує експерт, очікують підтвердження участі американської делегації. Серед можливих тем — зниження напруженості навколо енергетичної інфраструктури та в Чорному морі, обмін полоненими й підготовка можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Бабак також припускає, що переговори можуть передувати ширшій зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та керівників України й Росії.

"Це не означає, що війна закінчиться, що все зразу буде гаразд. Але це означає, що дійсно бойові дії можуть закінчитися", — зазначив експерт, коментуючи перспективу можливої зустрічі лідерів. 

Одним із чинників тиску на Кремль Бабак називає втрати російської армії та ситуацію на полі бою. На його думку, подальше зростання втрат може ускладнити для Москви продовження війни.

Окремий ризик для України, за оцінкою Бабака, пов’язаний із внутрішніми проблемами — затримками з ухваленням антикорупційних законів і фінансовою допомогою партнерів. Він попереджає, що затягування рішень може посилити економічний тиск і негативно вплинути на курс гривні.

"Від цього взагалі залежить, чи закінчиться війна в цьому році, чи ні, від успіху наших Збройних сил України, а не від депутатів, не від Трампа, не від Сі Цзіньпіна і тим паче не від Путіна", — наголосив Бабак. 

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутні переговори України, Росії та США про завершення війни можуть залежати не лише від позицій Києва й Москви, а й від внутрішньополітичних процесів у Сполучених Штатах.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-N02L-0yA2U
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