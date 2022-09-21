Путин намерен возобновить шантаж голодом: как следовало бы наказать страну-террориста

Во время заседания по вопросам продовольственной безопасности, которое проходило на полях 77-й Генассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, заставляя мир выпрашивать еду. Он также отметил, что страна, которая провоцирует голод, должна получать от мира жесточайшую реакцию. Достаточно ли жесткая реакция мира на провоцирование россиянами продовольственного кризиса? Какие меры еще стоит применить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Продовольственная безопасность мира будет решаться не на ассамблее ООН, а на очередных встречах военных в формате Рамштайн

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук акцентирует, что широкомасштабная война, которая продолжается с 24 февраля, не ограничивается территорией Украины.

"Россия делает всё, чтобы взорвать доверие мира к Украине, любым способом сорвать поддержку Западом нашей страны. Одним из методов шантажа была выбрана именно продовольственная война", – отмечает эксперт.

По его словам, целенаправленная блокировка украинских портов, уничтожение элеваторов, воровство украинского зерна, минирование украинских полей – всё это сделано для того, чтобы не допустить украинскую агропродукцию на мировые рынки.

"Это особенно цинично, учитывая тот факт, что Украина кормит 400 миллионов человек во всем мире каждый год. Шантаж десятками миллионов людей, находящихся на грани голода, которыми манипулирует российская сторона, видят все страны Запада. Там всё прекрасно понимают. Россия хочет, чтобы это стало аргументом в сторону так называемого мирного регулирования по их сценарию, но этого не произойдет, потому что у нас есть свой аргумент – ВСУ, – поясняет Дмитрий Соломчук. – Нам нужно больше оружия, больше поддержки в бескомпромиссной санкционной политике. И когда мы сможем освободить Черное море от российского флота, украинскую землю от российских солдат, только тогда мы сможем гарантировать миру продовольственную безопасность. Другие компромиссные варианты помогут лишь частично. На мой взгляд, продовольственная безопасность мира будет решаться не на ассамблее ООН, а на очередных встречах военных в формате Рамштайн".

Масштабная угроза мирового голода никуда не делась

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса уверен, что необходима реакция мирового сообщества на все виды агрессии России против Украины.

"Масштабная угроза мирового голода никуда не делась, – подчеркивает эксперт. – Она даже стала более реальной. На сегодня в Украине засеяно лишь 9% от запланированных площадей по озимым зерновым. То есть, в следующем году будут проблемы с озимыми культурами. Особенно это касается пшеницы и ячменя. Потому что при таких погодных условиях, которые сложились сегодня, вряд ли наши фермеры будут готовы следующие две-три недели посеять запланированные объемы".

К тому же, продолжает Алекс Лисситса, из-за российской агрессии имеем тотальное отсутствие средств, огромные проблемы с логистикой, с экспортом. Всё это ослабляет позиции украинских фермеров.

"То есть, в будущем году, как и в этом, будут проблемы с поставками продуктов питания на мировой рынок, – прогнозирует президент УКАБ. – За ту террористическая роль, которую играет сейчас на этом рынке РФ, должно обязательно последовать наказание. Как по мне, следует исключить страну-террориста из Совбеза ООН (лишив возможность ветировать важные для мира решения), ввести против нее более жесткие санкции по ряду сегментов, включая технологии для пищевой промышленности. Также нужен полный запрет на выдачу европейских и американских виз российским гражданам, которые несут ответственность за агрессивные, антицивилизационные действия своей страны".

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