Путин начал большое дело: у Байдена раскрыли планы диктатора по визиту в КНДР

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Кравцев Сергей
Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о стремлении России собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпент, информирует "Укринформ".
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Представитель Белого дома считает, что России это не поможет в противостоянии всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины.
Он добавил, ближайшими партнерами России в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения.
Карпентер уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.
Отметим, в подобном ключе мыслят аналитики Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы попытаться позиционировать объединение как реальную альтернативу НАТО.
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