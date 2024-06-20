Путин начал большое дело: у Байдена раскрыли планы диктатора по визиту в КНДР

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о стремлении России собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпент, информирует "Укринформ".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома считает, что России это не поможет в противостоянии всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины.

"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", – отметил Майкл Карпент.

Он добавил, ближайшими партнерами России в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения.

Карпентер уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", – высказался представитель Белого дома.

Отметим, в подобном ключе мыслят аналитики Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы попытаться позиционировать объединение как реальную альтернативу НАТО.



