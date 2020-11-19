kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17706.07

ETH/USD

473.05

LTC/USD

78.73

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Путин мог инфицироваться COVID-19 - догадки СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин мог инфицироваться COVID-19 - догадки СМИ

Президенту России стало плохо во время селекторного совещания

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Средства массовой информации подозревают, что Владимир Путин заболел коронавирусом. Об этом сообщают "Факты". В качестве доказательства приводят видео с селекторного совещания, которое недавно провел Президент России.

Путин мог инфицироваться COVID-19 - догадки СМИ

Фото: TASS

Во время своей речи Путин едва сдерживал кашель. А кашель, как известно — один из главных симптомов ОРВИ. На видео видно, что российскому президенту стало плохо.

Видео подписали: "Зараза все-таки проникла в бункер". Речь идет о резиденции президента в Ново-Огарево. В последнее время он переехал туда и уменьшил количество социальных контактов, чтобы устранить все возможные пути заражения коронавирусом.

В то же время политический аналитик Валерий Соловей сообщает, что сейчас Путин больше устает, избегает шума. Валерий замечает, что с каждым днем Президент России чувствует себя все хуже.

Напомним, что Владимир Путин ранее сталкивался с угрозой заразиться коронавирусом. Один из таких случаев, когда главный врач, у которого впоследствии диагностировали COVID-19 показывал главе РФ специальную больницу для госпитализации больных коронавирусом граждан.

Также сайт "Комментарии" отмечал ранее, что британские СМИ обнаружили у Путина явные признаки болезни Паркинсона.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://world.fakty.ua/361234-zakashlyavshegosya-putina-zapodozrili-v-zabolevanii
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ