Путин мог инфицироваться COVID-19 - догадки СМИ

Средства массовой информации подозревают, что Владимир Путин заболел коронавирусом. Об этом сообщают "Факты". В качестве доказательства приводят видео с селекторного совещания, которое недавно провел Президент России.

Фото: TASS

Во время своей речи Путин едва сдерживал кашель. А кашель, как известно — один из главных симптомов ОРВИ. На видео видно, что российскому президенту стало плохо.

Видео подписали: "Зараза все-таки проникла в бункер". Речь идет о резиденции президента в Ново-Огарево. В последнее время он переехал туда и уменьшил количество социальных контактов, чтобы устранить все возможные пути заражения коронавирусом.

В то же время политический аналитик Валерий Соловей сообщает, что сейчас Путин больше устает, избегает шума. Валерий замечает, что с каждым днем Президент России чувствует себя все хуже.

Напомним, что Владимир Путин ранее сталкивался с угрозой заразиться коронавирусом. Один из таких случаев, когда главный врач, у которого впоследствии диагностировали COVID-19 показывал главе РФ специальную больницу для госпитализации больных коронавирусом граждан.

Также сайт "Комментарии" отмечал ранее, что британские СМИ обнаружили у Путина явные признаки болезни Паркинсона.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!