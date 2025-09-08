Путин и Си созывают новый саммит: почему не нашлось места Индии

Сегодня состоится саммит БРИКС, в ходе которого лидеры попытаются обсудить торговую политику президента США Дональда Трампа. В мероприятии примут участие лидеры РФ и Китая, но не будет премьера Индии. Об этом сообщает "Bloomberg".

Путин, Си Цзиньпин и Моди. Фото: из открытых источников

В частности, Китай подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин будет участвовать в виртуальном саммите блока.

"Председатель Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС в Пекине 8 сентября и выступит с важной речью", — говорится в заявлении китайского МИД.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин тоже будет на мероприятии, о чем ранее сообщил спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков.

Однако с Индией ситуация иная. Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал сказал в пятницу журналистам, что премьер-министр Нарендра Моди не будет присутствовать. Вместо него страну будет представлять министр иностранных дел Индии.

Представитель правительства Британии сообщил, что виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник продлится всего пару часов и начнется в 8 утра по восточному времени.

Выступления будут закрыты для прессы, и каждый лидер сам решит, публиковать ли свои заявления. Кроме того, совместного заявления по итогам встречи не будет.

Bloomberg отмечает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал встречу не только для обсуждения торговых пошлин, введенных Трампом, но и для объединения глав крупнейших стран с развивающейся экономикой в поддержку принципа многосторонности.

Bloomberg отмечает, БРИКС все больше вызывает гнев Трампа по мере расширения за счет новых членов из Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, президент США пригрозил ввести дополнительные пошлины для любой страны, которая поддерживает "антиамериканскую политику" группы. Он также неоднократно критиковал усилия стран БРИКС по развитию торговли в собственных валютах и отказу от доллара.

В то же время тарифы Трампа еще больше подтолкнули страны БРИКС к укреплению связей с Пекином.

В течение прошлой недели Си Цзиньпин принимал Путина и Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, а также приветствовал десятки других мировых лидеров, включая главу КНДР Ким Чен Ына, в Пекине на военном параде, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

При этом, как обращают внимание журналисты, в последние дни Нью-Дели проявляет осторожность в отношениях с Вашингтоном после того, как Трамп, по всей видимости, смягчил свой тон в отношении Индии после недель условных противостояний из-за пошлин США на индийские товары, которые составили 50%.

