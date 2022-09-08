Путин хочет встретиться с Си Цзиньпином: чего ожидать от этой встречи – станет ли КНР союзником РФ

Ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в узбекском городе Самарканде 15-16 сентября. Чего ожидать от этой встречи? Решится ли КНР на более тесное сотрудничество с РФ, которая сейчас метается в поисках союзников по всему миру? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Анонсированная российским послом в Пекине встреча его босса с китайским лидером, это не что иное, как чисто протокольное мероприятие

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан напоминает, что в последний раз Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались еще 4 февраля, на открытии зимней Олимпиады в Пекине, за три недели до российского вторжения в Украину.

и это станет первым его зарубежным визитом с начала пандемии коронавируса COVID-19. И это тот Казахстан, который за последние полгода удаляется от России семимильными шагами. Можно предположить, что в ходе этого визита между китайцами и казахами будет подписан ряд эпохальных двусторонних документов между двумя странами, которые окончательно положат конец гегемонии России в Центральной Азии". "Для россиян, для которых дипломатический протокол – это своеобразная мантра, визит лидера Китая в ответ в России – это приоритет номер один. Особенно в ситуации, когда для подавляющего большинства мировых лидеров посещение Москвы – это табу. Однако до сих пор не сложилось, – отмечет эксперт. – Более того, как стало известно СМИ, 15 июня т.г. во время телефонного разговора российского недофюрера с великим кормчим китайским возрождением по случаю дня рождения последнего, лидер Китая фактически отверг приглашение посетить РФ. Очевидно, не желая еще глубже портить отношения с Западом. Более того, как стало недавно известно, глава КНР предположительно посетит 14 сентября Казахстан

Следовательно, продолжает Вадим Трюхан, анонсированная российским послом в Пекине встреча его босса с китайским лидером, это не что иное, как чисто протокольное мероприятие, цель которого – еще плотнее взять РФ в экономические тиски, пользуясь тем, что для последней постепенно закрываются ее традиционные рынки сбыта сырья на Западе.

"Фактически Китай из восточного тигра превращается по отношению к рашистской федерации в латиноамериканскую анаконду, которая постепенно заглатывает по кускам российскую экономику. И то без всяких сверхусилий или ресурсов, – подчеркивает эксперт. – Что следует ожидать от встречи в Узбекистане могущественного Си с хромым утенком Путиным? По большому счету – ничего. Ведь во время таких встреч, как правило, никакие эпохальные документы не подписываются, разве какие-то рамочные меморандумы ни о чем. А политические заявления, которые прозвучат, скорее всего, преследуют цель одно, — насмешить Вашингтон и Брюссель намеками о том, что, мол, мы еще можем вам показать "кузькину мать". Выхлопа от этого будет ноль. Что может на самом деле вся Россия с ее расхваленным оружием, которое "не имеет аналогов в мире", показали Вооруженные Силы Украины и весь украинский народ, уничтожив более 51 тыс. личного состава российской армии и более 13 тыс. единиц их военной техники. Сейчас Россия находится в состоянии "накануне руины", и спасать ее Китаю нет никакого смысла. РФ спасет разве что ее собственный народ, если, конечно, проснется и поймет наконец, что путин и Ко ведут их страну в бездну".

РФ ценна для КНР как сырьевая база и источник технологий

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили предполагает, что Китай воспользуется в свою пользу неопределенностью, в которой оказалась Россия из-за войны в Украине.

"РФ ценна для КНР как сырьевая база и источник технологий. Россиянам нужны деньги и потому китайцы будут выкручивать им руки – добиваться скидок на металл, энергоносители, а также вымогать у них технологии в сфере ракетостроения, ядерных вооружений, подводного и надводного флота, авиации, что приоритетно для ВПК Китая", – прогнозирует эксперт.

Во всяком случае, обстановка к этому располагает, констатирует Георгий Кухалейшвили.

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